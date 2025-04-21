Эксклюзив за $7,5 миллиона: на аукцион выставили Ferrari знаменитого кутюрье 21.04.2025, 10:16

Двигатель Ferrari F50 создали на базе мотора болида «Формулы-1».

В США выставили на аукцион суперкар Ferrari F50 1995 года. Раритетное авто принадлежало известному американскому модельеру Ральфу Лорену.

О редком Ferrari рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Ральф Лорен является известным коллекционером раритетных авто. В частности, он владеет Bugatti 57 Atlantic 1937 года за $40 миллионов, суперкаром McLaren F1, уникальным Mercedes SSK Trossi и несколькими классическими Ferrari стоимостью по 20-40 миллионов долларов.

В 1995 году он решил купить Ferrari F50 — самую совершенную модель марки на то время. Этот суперкар оснащен 4,7-литровым 520-сильным V12, который создан на базе двигателя болида «Формулы-1».

Суперкар Ferrari F50 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 325 км/ч. Всего изготовили всего 349 таких авто.

Ральф Лорен приобрел Ferrari F50 в редком желтом цвете (таких авто в США было всего два), однако в 2003 году решил продать суперкар. Его приобрели супруги коллекционеры из Вирджинии, которые очень редко выезжали на эксклюзивном авто. Последний раз этот суперкар Ferrari F50 видели на автошоу в 2009 году.

Раритетный автомобиль прекрасно сохранился, а его пробег за 30 лет составляет всего 8700 км. На аукционе за эту капсулу времени планируют получить до 7,5 миллиона долларов.

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