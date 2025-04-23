Трамп намекнул на снижение пошлин в отношении Китая 4 23.04.2025, 8:54

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Но есть условие.

Президент США Дональд Трамп намекнул на значительное снижение пошлин в отношении Китая. Это может быть сигналом потенциального поворота в торговой войне Вашингтона с Пекином, пишет CNN.

Американский лидер заявил, что «145% - это очень высоко, и тарифы не будут такими высокими». «Они существенно снизятся. Но не будут нулевыми», - заявил Трамп во время брифинга в Белом доме.

Эти слова стали сигналом возможного сворачивания торговой конфронтации с Китаем. Заявление прозвучало на фоне выступления министра финансов Скотта Бессента, который сказал, что текущий уровень тарифов «фактически наложил эмбарго на торговлю между экономиками», поэтому он ожидает деэскалации.

Бессент, выступая на конференции JP Morgan Chase, также заявил, что цель США - «перебалансировка торговли», а не полный разрыв отношений. Его слова вызвали рост на рынках: индексы США достигли дневных максимумов, азиатские - выросли на следующий день (Hang Seng +2.5%, Nikkei 225 +2%, Kospi +1.5%).

Пока США повышали тарифы, Китай отвечал симметрично: тарифы на американские товары выросли до 125%, были введены ограничения на экспорт важных минералов, ограничен показ голливудских фильмов, а также возвращены в США самолеты Boeing.

Трамп при этом настаивает: «У меня очень хорошие отношения с Си Цзиньпином». Он заявил, что США не сделают первый шаг, ожидая инициативы со стороны Китая. «Мы будем очень добры. Они будут очень добры, и мы увидим, что будет... Но в конце концов они должны заключить соглашение, потому что иначе они не смогут вести дела в Соединенных Штатах».

Он также добавил: «Я думаю, что мы будем жить вместе очень счастливо и в идеале будем работать вместе, поэтому я думаю, что все получится очень хорошо».

Пекин подтвердил открытость к переговорам, но при условии «уважения», «последовательности» и «взаимности» со стороны Вашингтона.

До назначения новых пошлин Трампом 2 апреля Китай уже определил представителя для переговоров, но, по словам источников, у Пекина нет ясности, с кем вести диалог в США. Существует предположение, что Трамп хочет сам быть переговорщиком, что противоречит китайскому подходу.

Несмотря на публичные заявления об уважении к Си, Пекин заметил, что Трамп не дистанцируется от враждебных высказываний некоторых членов своей администрации, в частности вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее вызвал гнев в Китае своими словами о «китайских крестьянах».

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