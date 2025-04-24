«Барселона» – «Реал»: в субботу состоится финал Кубка Испании
- 24.04.2025, 19:37
Команды проведут Эль-Класико в Севилье.
В субботу, 26 апреля, пройдет финальный матч Кубка Испании по футболу, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
Игра будет проходить на Олимпийском стадионе в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по минскому времени.
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, но клуб уже вылетел и не сможет защитить свой титул. «Барселона» выигрывала национальный трофей 31 раз, что является рекордом. На счету «Реала» 20 национальных кубков.
Главным арбитром поединка назначен Рикардо де Бургос из Бильбао.
Перед финалом у обеих команд есть кадровые потери. У «Барсы» в лазарете находятся главный бомбардир Роберт Левандовский и защитник Алехандро Бальде, тогда как «Реал» из-за мышечных травм потерял защитника Давида Алабу и хавбека Эдуардо Камавингу.
В прошлый раз команды встречались в январе. Тогда в финале Суперкубка Испании каталонцы разгромили соперника со счетом 5:2.