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«Барселона» – «Реал»: в субботу состоится финал Кубка Испании

  • 24.04.2025, 19:37
«Барселона» – «Реал»: в субботу состоится финал Кубка Испании

Команды проведут Эль-Класико в Севилье.

В субботу, 26 апреля, пройдет финальный матч Кубка Испании по футболу, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

Игра будет проходить на Олимпийском стадионе в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по минскому времени.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, но клуб уже вылетел и не сможет защитить свой титул. «Барселона» выигрывала национальный трофей 31 раз, что является рекордом. На счету «Реала» 20 национальных кубков.

Главным арбитром поединка назначен Рикардо де Бургос из Бильбао.

Перед финалом у обеих команд есть кадровые потери. У «Барсы» в лазарете находятся главный бомбардир Роберт Левандовский и защитник Алехандро Бальде, тогда как «Реал» из-за мышечных травм потерял защитника Давида Алабу и хавбека Эдуардо Камавингу.

В прошлый раз команды встречались в январе. Тогда в финале Суперкубка Испании каталонцы разгромили соперника со счетом 5:2.

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