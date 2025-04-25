Белорусы жалуются на пропажу творога популярной марки
- 25.04.2025, 10:18
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На предприятии объяснили, что происходит с продуктами.
Белорусы стали рассказывать в соцсетях, что не могут найти в магазинах зерненый творог, в том числе от «Савушкин продукт». А некоторые жалуются на пропажу мягкого творога в баночках от того же производителя. На предприятии объяснили, что происходит с продуктами, пишет «Зеркало».
«В Беларуси проблемы с творогом. А вы заметили, что в магазинах пропал зерновой творог? Не могу найти в магазинах. Только от „Савушкин“, но только в баночках со сливками, а другого нет. Только рассыпчатый», — написал в Threads белорус Роман.
«Да! Я обожаю зерненый в большой упаковки от „Савушкина“, но, как только они поменяли дизайн упаковки, зерненый творог их пропал», — поддержала подписчица.
Другие комментаторы считают, что творога в магазинах «навалом», но некоторые отмечают, что не могут найти в Минске мягкий творог «Савушкин» 5% и 0,1% жирности в баночках.
Также покупатели рассказали, что кое-где проблемой стало отыскать буррату, греческий йогурт Teos с разными вкусами от «Савушкин продукт» и сливочный сыр Bonfesto Туровского молочного комбината.
Что касается зерненого творога, «Савушкин продукт» сообщил, что часть продукции была снята с производства — речь идет о линейке «Творог деревенский». На предприятии объяснили это оптимизацией ассортимента.
Также сейчас производитель наблюдает повышенный спрос на мягкий творог в баночках — там работают над увеличением объемов и закупают новые производственные линии. Однако «на это может потребоваться некоторое время», добавили на предприятии.
Тем временем один белорус выложил фото своей корзины из магазина, в которой оказались десятки банок мягкого творога «Савушкин».
«Я не успокоюсь, пока весь мягкий творог в этом городе не будет принадлежать только мне!» — пошутил он, добавив, что ценит этот продукт из-за высокого содержания белка.