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Появилось видео подрыва авто российского генерала Москалика

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  • 25.04.2025, 14:31
  • 4,102
Появилось видео подрыва авто российского генерала Москалика

Взрывное устройство привели в действие дистанционно.

РосСМИ показали момент взрыва автомобиля в городе Балашиха Московской области, в результате которого, вероятно, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярослав Москалик.

Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал 112.

Паблик сообщил, что автомобиль Volkswagen взорвался в 10:40 по минскому времени, когда возле него проходил высокопоставленный чиновник российского Генштаба.

Telegram-канал предполагает, что взрывное устройство привели в действие дистанционно. Отмечается, что взрывчатка была начинена поражающими элементами и установлена в салоне иномарки.

В то же время источники с места происшествия рассказали, что на авто было установлено газобаллонное оборудование.

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