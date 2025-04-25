Появилось видео подрыва авто российского генерала Москалика

Появилось видео подрыва авто российского генерала Москалика1
- 25.04.2025, 14:31
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Взрывное устройство привели в действие дистанционно.
РосСМИ показали момент взрыва автомобиля в городе Балашиха Московской области, в результате которого, вероятно, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярослав Москалик.
Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал 112.
Паблик сообщил, что автомобиль Volkswagen взорвался в 10:40 по минскому времени, когда возле него проходил высокопоставленный чиновник российского Генштаба.
Telegram-канал предполагает, что взрывное устройство привели в действие дистанционно. Отмечается, что взрывчатка была начинена поражающими элементами и установлена в салоне иномарки.
В то же время источники с места происшествия рассказали, что на авто было установлено газобаллонное оборудование.