Почему опытные водители натирают автомобиль уксусом? 1 8.04.2025, 10:46

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Лайфхак особенно полезен, когда на дворе начинает теплеть.

Когда на дворе начинает теплеть, многие водители замечают, что кузов их автомобилей быстро покрывается пылью и нуждается в очистке.

Хотя существует широкий ассортимент специальных чистящих средств, их можно заменить обычным уксусом, пишет express.co.uk.

Как помыть автомобиль уксусом

По словам экспертов, уксус является очень эффективным средством для мытья автомобильных стекол. Он поможет достичь чистоты без разводов.

«Просто смешайте уксус с водой в соотношении 50/50, налейте его в бутылку с распылителем и используйте тряпку из микрофибры для протирания», - говорится в сообщении.

Как и в случае с окнами в доме, уксус является особенно эффективным средством для очистки стеклянных поверхностей автомобиля благодаря своей невероятно кислотной природе.

По сравнению с другими типичными способами очистки окон, уксус также предотвращает появление разводов и придает стеклянной поверхности впечатляющий блеск, помогая водителям сделать свой автомобиль максимально чистым.

Как вывести пятна в салоне авто

Эксперты также рекомендуют водителям, которые пытаются вывести пятна из салона своего автомобиля, попробовать смесь пищевой соды и воды.

«Смешивание пасты из пищевой соды и воды прекрасно освежает сиденья автомобиля и избавляет от сложных пятен. Вы также можете использовать пищевую соду для устранения неприятных запахов, просто посыпав ею салон автомобиля, оставив на некоторое время и пропылесосив его», - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что пищевая сода действует как слабый абразив, а это означает, что водители, которые добавляют ее в салон, способны эффективно удалять грязь и жир.

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