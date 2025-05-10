Шестеро девушек довели лукашистов до истерики во время салюта в Могилеве

Шестеро девушек довели лукашистов до истерики во время салюта в Могилеве9
- 10.05.2025, 15:00
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Видео вызвало возмущение в провластных каналах.
9 мая в Могилеве, как и в ряде других белорусских городов, прошел салют. Шестеро неизвестных девушек, присутствовавшие на этом праздники, показали салюту средний палец. Видео, на которое попали это действия, вызвало возмущение в провластных каналах.
После появления видео телеграм-каналы, связанные с белорусскими силовиками, призвали найти девушек.
Как утверждает телеграм-канал, связанный с МВД, девушек уже идентифицировали. Якобы часть из них самостоятельно обратилась в милицию.
В чем их обвиняют, пока неизвестно.