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Шестеро девушек довели лукашистов до истерики во время салюта в Могилеве

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  • 10.05.2025, 15:00
  • 6,528
Шестеро девушек довели лукашистов до истерики во время салюта в Могилеве

Видео вызвало возмущение в провластных каналах.

9 мая в Могилеве, как и в ряде других белорусских городов, прошел салют. Шестеро неизвестных девушек, присутствовавшие на этом праздники, показали салюту средний палец. Видео, на которое попали это действия, вызвало возмущение в провластных каналах.

После появления видео телеграм-каналы, связанные с белорусскими силовиками, призвали найти девушек.

Как утверждает телеграм-канал, связанный с МВД, девушек уже идентифицировали. Якобы часть из них самостоятельно обратилась в милицию.

В чем их обвиняют, пока неизвестно.

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