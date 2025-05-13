Глюки приложения, штрафы и чаевые: курьер из Минска честно рассказал о своей работе 13.05.2025, 9:55

Белорус подрабатывает в сервисе почти год.

Владимир учится в вузе на третьем курсе. Парень самостоятельный, всегда искал подработки. Были и стройплощадки, и ночные смены в пиццерии, и многое другое.

«Яндекс Доставка» среди них – самый удобный для Владимира вариант, ведь здесь он может самостоятельно регулировать свой график. Главное условие от «Яндекса» – максимум три выходных дня подряд.

Однако за больше чем полгода работы парень увидел не только плюcы, но и недостатки места, пишет tochka.by.

Нюансы трудоустройства

В «Яндекс Доставку» парня привел друг. Так товарищ получил бонусы от «Яндекса», а Владимир – новое место подработки.

Парень трудится на автомобиле отца. Каждый месяц вычитает из своего дохода деньги на бензин, возвращает их в семейный бюджет. За техобслуживание Владимир не платит – здесь ответственный отец.

Суммарно в месяц парню удается заработать более Br1000: ставка за час работы выходит около Br15. На стройке за то же время Владимир получал около Br13.

В целом работа нашего собеседника устраивает.

«Сейчас коплю на летнюю поездку. И несмотря на то что открыто рассказываю о минусах работы, делаю это не со зла, а чтобы внести хорошие изменения», – отмечает парень.

У него за плечами примерно 40 смен, за них получил не только зарплату, но и чаевые. Отблагодарить курьера белорусы не спешат – суммарно Владимиру перечислили около Br50. При этом самые большие чаевые за доставку составили Br10.

«Не всем близка культура благодарности конкретно человеку, и я могу это понять. Ведь мы не оставляем чаевые кассирам или медработникам. Конечно, приятно получать благодарность от клиентов. Когда я работал в общепите, радовался даже паре копеек от посетителей: ведь это значит, что человеку не все равно и он хочет сделать приятное», – делится впечатлениями парень.

Сам Владимир старается всегда оставить чаевые официантам или курьерам. Даже если сумма совсем небольшая.

Наматывал круги по ТЦ

Ну а теперь о проблемах и особенностях. Так, курьеру нужна бесперебойная связь с поддержкой «Яндекса», говорит Владимир. Случается, что клиент не отвечает, не открывает домофон или заказ не завершается.

- Например, если доставка осуществляется в торговый центр, не всегда получается закрыть заказ, так как карты считают, что я в другой части здания. Приходится возвращаться, искать нужное место, чтобы поменять статус заказа, – утверждает Владимир.

Взаимодействие с поддержкой «Яндекса» – одно из самых тяжелых в, казалось бы, несложной работе курьера. И все из-за нюансов связи: общение сводится лишь к чату, без живого разговора, отмечает собеседник. И работа приложения далека от совершенства.

- Оно может зависнуть и на пять дней, – говорит Владимир.

Долго думать иногда приходится и самим курьерам: привезти заказ в центр Минска на машине – серьезная задача. На возможные проблемы с парковкой «Яндекс» выделяет несколько «запасных» минут: если сам маршрут занимает 6 минут, еще 5–10 закладывают на заминки в дороге, будь то красный сигнал светофора или загруженная парковка.

И все равно этого не всегда достаточно.

- Из-за отсутствия удобных стоянок приходится оставлять машину как получится – бывает, на грани нарушения правил. Времени думать, законно ли это, просто нет, – отмечает парень.

Как оплачивают работу курьера

Обычно за рабочий день Владимир проезжает около 40–50 км. За один заказ в незапланированной смене, которую курьер решил взять спонтанно, ему начисляют лимитированные Br1,5, плюс к этому добавляют выплаты за километраж. За каждый километр – 50 копеек.

Если смена была запланирована заранее, то к выплатам добавляют коэффициент.

Парень выбирает работу в пределах родного района: меньше издержек на бензин и дорогу.

- Например, я работаю во Фрунзенском районе, где все мои передвижения оплачиваются. Но если последний заказ забросит меня в Боровляны, домой оттуда я поеду за свой счет, так как смена считается завершенной, – объясняет парень.

Впрочем, это не все нюансы с рабочим временем курьера.

Свободный или несвободный график

Выбрать слот (смену) можно как в электронном графике, так и при звонке специалистов "Яндекс Доставки". Обычно парень планирует свое расписание заранее, и делать это нужно внимательно.

- Если не заметить и выбрать не тот день, то поменять смену не получится. В этом случае либо выходить и работать, либо оплачивать «корректировку» – сумму, эквивалентную минимальной оплате за конкретное время, – говорит парень.

Время для курьера – действительно деньги, поэтому Владимир внимателен в его подсчетах. Впрочем, как и коллеги парня. Заказы с длительными ожиданиями – не самые выгодные в сменах. За них в "Яндексе" пообещали курьеру доплаты, однако их Владимир не почувствовал.

- В подробном расчетном листе я этой графы не нашел, хотя там расписаны все надбавки, даже чаевые. Чуть позже удалось выяснить: платное ожидание актуально лишь для курьеров России. В Беларуси этого пока нет, – делится информацией Владимир.

Работа в непогоду

Для курьера на машине дождь или холод – не проблема, а вот гололедица и плохая видимость могут вылиться в серьезные последствия для автомобилистов. Зимой машина Владимира, несмотря на "переобутые" шины, теряла управление: в поворот входила боком.

- Я связался с поддержкой, но мне объяснили, что уйти без штрафа можно только в условиях, близких к стихийному бедствию, – отмечает минчанин.

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