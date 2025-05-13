закрыть
13 мая 2025, вторник, 10:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глюки приложения, штрафы и чаевые: курьер из Минска честно рассказал о своей работе

  • 13.05.2025, 9:55
Глюки приложения, штрафы и чаевые: курьер из Минска честно рассказал о своей работе

Белорус подрабатывает в сервисе почти год.

Владимир учится в вузе на третьем курсе. Парень самостоятельный, всегда искал подработки. Были и стройплощадки, и ночные смены в пиццерии, и многое другое.

«Яндекс Доставка» среди них – самый удобный для Владимира вариант, ведь здесь он может самостоятельно регулировать свой график. Главное условие от «Яндекса» – максимум три выходных дня подряд.

Однако за больше чем полгода работы парень увидел не только плюcы, но и недостатки места, пишет tochka.by.

Нюансы трудоустройства

В «Яндекс Доставку» парня привел друг. Так товарищ получил бонусы от «Яндекса», а Владимир – новое место подработки.

Парень трудится на автомобиле отца. Каждый месяц вычитает из своего дохода деньги на бензин, возвращает их в семейный бюджет. За техобслуживание Владимир не платит – здесь ответственный отец.

Суммарно в месяц парню удается заработать более Br1000: ставка за час работы выходит около Br15. На стройке за то же время Владимир получал около Br13.

В целом работа нашего собеседника устраивает.

«Сейчас коплю на летнюю поездку. И несмотря на то что открыто рассказываю о минусах работы, делаю это не со зла, а чтобы внести хорошие изменения», – отмечает парень.

У него за плечами примерно 40 смен, за них получил не только зарплату, но и чаевые. Отблагодарить курьера белорусы не спешат – суммарно Владимиру перечислили около Br50. При этом самые большие чаевые за доставку составили Br10.

«Не всем близка культура благодарности конкретно человеку, и я могу это понять. Ведь мы не оставляем чаевые кассирам или медработникам. Конечно, приятно получать благодарность от клиентов. Когда я работал в общепите, радовался даже паре копеек от посетителей: ведь это значит, что человеку не все равно и он хочет сделать приятное», – делится впечатлениями парень.

Сам Владимир старается всегда оставить чаевые официантам или курьерам. Даже если сумма совсем небольшая.

Наматывал круги по ТЦ

Ну а теперь о проблемах и особенностях. Так, курьеру нужна бесперебойная связь с поддержкой «Яндекса», говорит Владимир. Случается, что клиент не отвечает, не открывает домофон или заказ не завершается.

- Например, если доставка осуществляется в торговый центр, не всегда получается закрыть заказ, так как карты считают, что я в другой части здания. Приходится возвращаться, искать нужное место, чтобы поменять статус заказа, – утверждает Владимир.

Взаимодействие с поддержкой «Яндекса» – одно из самых тяжелых в, казалось бы, несложной работе курьера. И все из-за нюансов связи: общение сводится лишь к чату, без живого разговора, отмечает собеседник. И работа приложения далека от совершенства.

- Оно может зависнуть и на пять дней, – говорит Владимир.

Долго думать иногда приходится и самим курьерам: привезти заказ в центр Минска на машине – серьезная задача. На возможные проблемы с парковкой «Яндекс» выделяет несколько «запасных» минут: если сам маршрут занимает 6 минут, еще 5–10 закладывают на заминки в дороге, будь то красный сигнал светофора или загруженная парковка.

И все равно этого не всегда достаточно.

- Из-за отсутствия удобных стоянок приходится оставлять машину как получится – бывает, на грани нарушения правил. Времени думать, законно ли это, просто нет, – отмечает парень.

Как оплачивают работу курьера

Обычно за рабочий день Владимир проезжает около 40–50 км. За один заказ в незапланированной смене, которую курьер решил взять спонтанно, ему начисляют лимитированные Br1,5, плюс к этому добавляют выплаты за километраж. За каждый километр – 50 копеек.

Если смена была запланирована заранее, то к выплатам добавляют коэффициент.

Парень выбирает работу в пределах родного района: меньше издержек на бензин и дорогу.

- Например, я работаю во Фрунзенском районе, где все мои передвижения оплачиваются. Но если последний заказ забросит меня в Боровляны, домой оттуда я поеду за свой счет, так как смена считается завершенной, – объясняет парень.

Впрочем, это не все нюансы с рабочим временем курьера.

Свободный или несвободный график

Выбрать слот (смену) можно как в электронном графике, так и при звонке специалистов "Яндекс Доставки". Обычно парень планирует свое расписание заранее, и делать это нужно внимательно.

- Если не заметить и выбрать не тот день, то поменять смену не получится. В этом случае либо выходить и работать, либо оплачивать «корректировку» – сумму, эквивалентную минимальной оплате за конкретное время, – говорит парень.

Время для курьера – действительно деньги, поэтому Владимир внимателен в его подсчетах. Впрочем, как и коллеги парня. Заказы с длительными ожиданиями – не самые выгодные в сменах. За них в "Яндексе" пообещали курьеру доплаты, однако их Владимир не почувствовал.

- В подробном расчетном листе я этой графы не нашел, хотя там расписаны все надбавки, даже чаевые. Чуть позже удалось выяснить: платное ожидание актуально лишь для курьеров России. В Беларуси этого пока нет, – делится информацией Владимир.

Работа в непогоду

Для курьера на машине дождь или холод – не проблема, а вот гололедица и плохая видимость могут вылиться в серьезные последствия для автомобилистов. Зимой машина Владимира, несмотря на "переобутые" шины, теряла управление: в поворот входила боком.

- Я связался с поддержкой, но мне объяснили, что уйти без штрафа можно только в условиях, близких к стихийному бедствию, – отмечает минчанин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров