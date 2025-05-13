В Мексике кандидата в мэры застрелили на митинге в прямом эфире 13.05.2025, 18:03

Вместе с женщиной были убиты три человека.

В городе Тексистепек в мексиканском штате Веракрус во время встречи с избирателями застрели кандидата в местные мэры Есению Лару Гутьеррес, которая баллотировалась от правящей партии «Движение национального возрождения» («Морена»). Вместе с женщиной были убиты три человека, еще трое получили ранение, передает CNN.

Нападение произошло вечером 11 мая во время митинга Гутьеррес на улицах Тексистепека. Его кадры транслировались в Facebook.

Кандидат в мэры шла в окружении десятков сторонников с флагами с партийной символикой. Женщина подходила к стоявшим горожанам и приветствовала их. Неожиданно раздались выстрелы, началась паника, толпа стала разбегаться, и прямой эфир оборвался. Судя по кадрам, прозвучало около 20 выстрелов в течение примерно десяти секунд.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что нападавшие пока не установлены и у следствия нет информации о мотивах преступления. Правительство предложило федеральную поддержку администрации штата Веракрус, где муниципальные выборы должны пройти 1 июня, сообщает CNN.

Как отмечает издание, нападения на политических кандидатов являются обычным явлением во время избирательных циклов в Мексике. В мае 2024 года кандидат в муниципальные мэры был убит во время предвыборной кампании в южном штате Герреро. Нападение тогда также попало на видео.

Спустя несколько дней главу города Котиха в штате Мичоакан застрелили, когда она возвращалась с телохранителем из спортзала домой.

По данным мексиканской правозащитной организации Data Cívica, в прошлом году в стране зарегистрировали рекордное число жертв политического насилия. Многие жертвы либо занимали, либо баллотировались на муниципальные должности.

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