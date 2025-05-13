Ученые опровергли миф о разделении на «творческое» и «логическое» полушария 13.05.2025, 21:16

Мозг работает как единая система.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) развенчали миф о том, что у людей одно полушарие мозга якобы отвечает за логику, а другое — за творчество. Они утверждают, что мозг работает как единая система, и никакого четкого разделения функций по полушариям нет.

«Говорить о том, что у человека преобладает правое или левое полушарие, — это миф. Мы думаем всем мозгом», — пояснил профессор Эрл К. Миллер, один из авторов исследования, которое недавно было опубликовано в журнале Neuropsychologia.

Однако исследование все же выявило интересную особенность работы мозга. Оказавшись перед визуальными стимулами, мозг разделяет информацию по полушариям: левая часть мозга отвечает за правую сторону поля зрения, а правая — за левую. Это разделение помогает избегать «слепых зон» и улучшает восприятие.

Несмотря на то что традиционно считалось, что вся информация сливается в единую картину на уровне префронтальной коры мозга, ученые обнаружили, что и здесь сохраняется асимметрия. Волны гамма-диапазона усиливаются в том полушарии, которое обрабатывает нужную часть поля зрения. Это открытие ставит под сомнение старые теории.

Известно, что люди и животные лучше запоминают объекты, если они распределены между двумя частями поля зрения. Это явление называется «двусторонним преимуществом». Однако оно не идеально: человек может отслеживать только по одному объекту с каждой стороны.

Несмотря на функциональное разделение, мозг легко «переключается» между полушариями, когда объект перемещается с одной стороны поля зрения на другую. Этот процесс можно сравнить с тем, как сигнал передается между базовыми станциями сотовой связи. Это дает возможность видеть мир как целостную картину.

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