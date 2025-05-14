Производитель «Оземпика» займется разработкой таблеток для похудения 14.05.2025, 18:57

Сейчас «Оземпик» выпускается только в виде ампул для инъекций.

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производитель препарата против сахарного диабета «Оземпик», подписала с американской биотехнологической компанией Septerna соглашение о разработке первого средства для похудения в форме таблеток. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей корпорации.

В рамках соглашения Septerna получит от Novo Nordisk около $2,2 млрд, включая $200 млн, которые будут предоставлены американской компании в виде авансового платежа. Общий итоговый объем вложений в новые таблетки может быть выше с учетом стоимости исследований и необходимости выплат роялти в пользу Septerna, отмечает WSJ.

Таблетки, разработку которых инвестирует Novo Nordisk, можно будет применять для борьбы с ожирением и диабетом 2-го типа. Именно такая форма лекарства считается более удобной для приема пациентами, а также более простой и дешевой в транспортировке и хранении, отмечает газета. «Оземпик» выпускается только в виде ампул для инъекций.

В 2012 году Novo Nordisk представила «Оземпик» как препарат для лечения сахарного диабета второго типа. По соответствующим показаниям в конце 2017 года он был одобрен в США, а в начале 2018-го — в Европе. Впоследствии оказалось, что «Оземпик» эффективен в борьбе с ожирением и в 2021–2022 годах датская компания выпустила на американский и европейский рынки еще одну вариацию семаглутида под брендом «Вегови», предназначенную уже непосредственно для этого.

В результате препарат начал стремительно набирать популярность в мире. Ажиотаж вокруг «Оземпика» и «Вегови» был настолько велик, что из-за роста их продаж в 2023 году укрепился курс датской кроны, а местный регулятор снизил ключевую ставку.

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