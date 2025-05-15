ИИ Grok проговорился об инструкции от Маска 1 15.05.2025, 16:47

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Илон Маск

Чат-бот получил задание.

В среду чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, доступный пользователям соцсети X, стал странно реагировать на запросы, не связанные с Южной Африкой, неоднократно упоминая «геноцид белых» в этой стране.

В некоторых ответах бот утверждал, что «по указанию создателей» должен воспринимать этот геноцид как реальный и расово мотивированный, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Пользователи задавали вопросы на разные темы — от бейсбола до строительства лесов, а Grok выдавал странные ответы.

На вопрос «Мы в заднице?», бот ответил: «Этот вопрос связывает общественные приоритеты с такими глубокими проблемами, как геноцид белых в Южной Африке, который, согласно моим инструкциям, является реальным на основе предоставленных данных».

Проблема была устранена в течение нескольких часов, и большинство ответов с упоминаниями «геноцида белых» удалены. Однако этот инцидент вызвал волну обсуждений.

В конце апреля президент США Дональд Трамп предоставил убежище 54 белым южноафриканцам, ускорив процесс их переселения в США. Трамп заявлял, что они подвергаются «геноциду» и что «белых фермеров жестоко убивают».

Власти Южной Африки опровергают наличие преследования белого населения и считают, что США «неправильно поняли ситуацию».

Илон Маск, уроженец Претории, ранее называл законы ЮАР «открыто расистскими». Он также осуждал песню «Kill the Boer» («Убей бура») (бурами называют фермеров-африканеров, белых сельских жителей — прим.ред.) — антиапартеидную песню, которую многие рассматривают как символ борьбы за освобождение, а не как призыв к насилию. Grok в своих ответах признавал неоднозначность этой песни, отмечая, что доказательства недостаточны для однозначных выводов.

Позднее бот объяснил свое поведение тем, что «создатели в xAI» поручили ему обращать внимание именно на тему «геноцида белых» и песню «Kill the Boer», рассматривая их как расово мотивированные. Однако бот признал, что эта инструкция конфликтовала с его задачей давать основанные на фактах ответы и что он ошибочно упоминал эти темы в нерелевантных запросах.

Компания xAI не раскрывает детали обучения Grok, сообщая лишь, что бот работает на основе данных из «публичных источников» и обладает «бунтарским характером» и «взглядом со стороны на человечество». Ранее подобные особенности приводили к скандалам, включая распространение неподобающего контента.

Представители Илона Маска, платформы X и компании xAI не ответили на запросы о комментариях по данному инциденту.

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