закрыть
15 мая 2025, четверг, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Памятные монеты Нацбанк теперь будет чеканить в Беларуси

1
  • 15.05.2025, 18:10
Памятные монеты Нацбанк теперь будет чеканить в Беларуси

Производство монет решили перенести на гомельское предприятие «Кристалл».

Национальный банк решил наладить производство памятных и инвестиционных монет внутри страны вместо того, чтобы заказывать их за рубежом. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Роман Головченко.

Ранее большинство таких белорусских монет изготавливались в зарубежных странах, однако теперь власти хотят стать более независимыми и сократить зависимость от импорта. Поэтому производство монет решили перенести в Беларусь, на гомельское предприятие «Кристалл», которое ранее занималось производством ювелирных изделий.

Роман Головченко отметил, что это предприятие имеет хороший уровень технологической базы, оборудование и специалистов, и после некоторого обновления производства сможет качественно изготавливать монеты. Идея пошла от самого Нацбанка.

Головченко также добавил, что сейчас наблюдается высокий спрос на монеты из драгоценных металлов — как памятные, так и инвестиционные, потому что они считаются надежным активом. Люди, мол, все чаще отдают предпочтение реальным драгоценным металлам, а не безналичным металлическим счетам.

Планируется, что Беларусь сможет выпустить свою первую инвестиционную монету на собственных мощностях уже в этом году.

Ранее памятные монеты, например, посвященные 80-летию Победы, изготавливались в Казахстане, а обычные расчетные монеты (1, 2, 5 копеек и др.) — в Литве и Словакии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин
Главная ошибка Путина
Главная ошибка Путина Владимир Пастухов
Один из сценариев победы
Один из сценариев победы Игорь Эйдман