Памятные монеты Нацбанк теперь будет чеканить в Беларуси 1 15.05.2025, 18:10

Производство монет решили перенести на гомельское предприятие «Кристалл».

Национальный банк решил наладить производство памятных и инвестиционных монет внутри страны вместо того, чтобы заказывать их за рубежом. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Роман Головченко.

Ранее большинство таких белорусских монет изготавливались в зарубежных странах, однако теперь власти хотят стать более независимыми и сократить зависимость от импорта. Поэтому производство монет решили перенести в Беларусь, на гомельское предприятие «Кристалл», которое ранее занималось производством ювелирных изделий.

Роман Головченко отметил, что это предприятие имеет хороший уровень технологической базы, оборудование и специалистов, и после некоторого обновления производства сможет качественно изготавливать монеты. Идея пошла от самого Нацбанка.

Головченко также добавил, что сейчас наблюдается высокий спрос на монеты из драгоценных металлов — как памятные, так и инвестиционные, потому что они считаются надежным активом. Люди, мол, все чаще отдают предпочтение реальным драгоценным металлам, а не безналичным металлическим счетам.

Планируется, что Беларусь сможет выпустить свою первую инвестиционную монету на собственных мощностях уже в этом году.

Ранее памятные монеты, например, посвященные 80-летию Победы, изготавливались в Казахстане, а обычные расчетные монеты (1, 2, 5 копеек и др.) — в Литве и Словакии.

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