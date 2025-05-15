Памятные монеты Нацбанк теперь будет чеканить в Беларуси

Памятные монеты Нацбанк теперь будет чеканить в Беларуси1
- 15.05.2025, 18:10
Производство монет решили перенести на гомельское предприятие «Кристалл».
Национальный банк решил наладить производство памятных и инвестиционных монет внутри страны вместо того, чтобы заказывать их за рубежом. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Роман Головченко.
Ранее большинство таких белорусских монет изготавливались в зарубежных странах, однако теперь власти хотят стать более независимыми и сократить зависимость от импорта. Поэтому производство монет решили перенести в Беларусь, на гомельское предприятие «Кристалл», которое ранее занималось производством ювелирных изделий.
Роман Головченко отметил, что это предприятие имеет хороший уровень технологической базы, оборудование и специалистов, и после некоторого обновления производства сможет качественно изготавливать монеты. Идея пошла от самого Нацбанка.
Головченко также добавил, что сейчас наблюдается высокий спрос на монеты из драгоценных металлов — как памятные, так и инвестиционные, потому что они считаются надежным активом. Люди, мол, все чаще отдают предпочтение реальным драгоценным металлам, а не безналичным металлическим счетам.
Планируется, что Беларусь сможет выпустить свою первую инвестиционную монету на собственных мощностях уже в этом году.
Ранее памятные монеты, например, посвященные 80-летию Победы, изготавливались в Казахстане, а обычные расчетные монеты (1, 2, 5 копеек и др.) — в Литве и Словакии.