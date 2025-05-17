В Базеле проходит гранд-финал «Евровидения-2025» 4 17.05.2025, 22:00

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Трансляция.

В субботу, 17 мая, в 22:00 по Минску начался гранд-финал 69-го Международного песенного конкурса «Евровидение».

За победу будут соревноваться 26 стран. Это по 10 финалистов, которые вышли из первого и второго полуфинала, страны «большой пятерки» и страна-хозяйка, в этом году это Швейцария.

Все страны-участницы: Норвегия, Люксембург, Эстония, Израиль, Литва, Испания, Украина, Великобритания, Австрия, Исландия, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Италия, Польша, Германия, Греция, Армения, Швейцария, Мальта, Португалия, Дания, Швеция, Франция, Сан-Марино и Албания.

Порядок выхода стран на сцену определился во время жеребьевки, которую провели после второго полуфинала. Украина выйдет на сцену финала Евровидения 2025 под номером 7.

Как пишет nv.ua, лидерами согласно ставкам букмекеров на протяжении всего «Евровидения» остается шведская группа KAJ с песней Bara Bada Bastu. Второе место они отдают Австрии (певец JJ с песней Wasted Love), третье — Франции (Louane с песней Maman) и четвертое Нидерландам (Claude с песней C’est La Vie). Украина перед последней генеральной репетицией занимает 13 место.

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