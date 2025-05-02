Лукашенко начал оправдываться за «колорадскую» ленту перед российскими губернатором и послом 2.05.2025, 18:27

Ранее узурпатор извивался перед Путиным и российскими пропагандистами.

На публичной части переговоров с диктатором России Владимиром Путиным, которые прошли 29 апреля в российском Волгограде, Александр Лукашенко внезапно стал уверять своего визави, что в Беларуси «никто ни в коем случае не запрещает георгиевские ленточки». «Откуда весь сыр-бор» начался, белорусский правитель объяснил 2 мая послу РФ в Минске Борису Грызлову.

В пятницу в Минск прибыл губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин. На встрече во Дворце независимости его сопровождал глава российской дипмиссии Борис Грызлов.

Пожав руку российскому послу, Лукашенко сказал ему, что «мы вам ответили, Владимиру Владимировичу [Путину], по поводу [георгиевских] ленточек». В пересказе диктатора, между ним и правителем России в Волгограде состоялся такой диалог:

— Слушай, расскажи, в чем дело, — потребовал Путин объяснить ситуацию с георгиевскими ленточками.

На это Лукашенко ответил (по его же словам):

— Я думал, это от тебя (Путина. — Прим. ред.) все идет.

— Нет. В первый раз слышу.

— Ну, наверное, тогда от нашего лучшего друга.

— От кого?

— Ну как?! От Бориса Вячеславовича [Грызлова].

После этого, по словам Лукашенко, Путин засмеялся и сказал, что «этого не может быть». Далее узурпатор предположил, что слухи о запрете в Беларуси георгиевских ленточек могут идти от Россотрудничества.

— Я ему (Путину. — Прим. ред.) сказал: «Хотите с ленточками, пожалуйста. Хотите с нашими этими ленточками — пожалуйста». Кто как хочет, правильно? — объяснился перед послом РФ Лукашенко, подчеркнув, что белорусский символ победы — яблоневый цвет — не нужно противопоставлять российскому. — Ну вот, чтобы вы знали, какой разговор [состоялся с Путиным]. Коль вы когда-то мне об этом говорили…

Разговор, на который сослался узурпатор, состоялся 29 апреля в Волгограде. В стенограмме Кремля он записан иначе. На длинную речь Лукашенко, суть которой сводилась к тому, что георгиевскую ленточку в Беларуси носить можно, российский лидер ответил коротко и недоуменно:

— Александр Григорьевич, я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть. Но я полностью с вами согласен: символы могут быть немножко разными, важно другое — что стоит за этими символами.

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