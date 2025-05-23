Японцы выпустили новую версию тамагочи с целой планетой питомцев 23.05.2025, 19:18

Пользователь сможет менять масштаб своего мира – от космоса до клеточной структуры.

В Японии появилась новая версия тамагочи, в котором нужно заботиться не об одном, а сразу о целой планете виртуальных существ. Об этом сообщает издание The Verge.

Новинка оснащена цветным экраном и уникальным колесиком на корпусе, позволяющий менять масштаб с космического до клеточного, а если соединить два устройства, то их жители начнут дружить и размножаться: за счет механики скрещивания обещают 50 000 видов зверьков.

Игроки смогут исследовать три экосистемы: сушу, воду и небо. Какая из них станет первой, зависит от цвета купленной версии Tamagotchi Paradise, впрочем, по мере прохождения можно разблокировать все три поля. Каждое поле влияет на развитие персонажей.

Запуск Tamagotchi Paradise в Японии состоится 12 июля 2025 года. Стоимость гаджета составит 45 долларов.

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