закрыть
23 мая 2025, пятница, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Японцы выпустили новую версию тамагочи с целой планетой питомцев

  • 23.05.2025, 19:18
Японцы выпустили новую версию тамагочи с целой планетой питомцев

Пользователь сможет менять масштаб своего мира – от космоса до клеточной структуры.

В Японии появилась новая версия тамагочи, в котором нужно заботиться не об одном, а сразу о целой планете виртуальных существ. Об этом сообщает издание The Verge.

Новинка оснащена цветным экраном и уникальным колесиком на корпусе, позволяющий менять масштаб с космического до клеточного, а если соединить два устройства, то их жители начнут дружить и размножаться: за счет механики скрещивания обещают 50 000 видов зверьков.

Игроки смогут исследовать три экосистемы: сушу, воду и небо. Какая из них станет первой, зависит от цвета купленной версии Tamagotchi Paradise, впрочем, по мере прохождения можно разблокировать все три поля. Каждое поле влияет на развитие персонажей.

Запуск Tamagotchi Paradise в Японии состоится 12 июля 2025 года. Стоимость гаджета составит 45 долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев