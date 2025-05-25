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Во время Курской операции Украина взяла в плен 971 российского военнослужащего

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  • 25.05.2025, 17:03
Во время Курской операции Украина взяла в плен 971 российского военнослужащего

Цифру озвучил Генштаб ВСУ.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что во время Курской операции Украина взяла в плен 971 российского военного.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, комментируя обмен пленными 1000 на 1000.

«Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны постоянно наполняют „обменный фонд“ российскими солдатами и офицерами. Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области», — говорится в заявлении Генштаба.

Там также отметили, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями и курская кампания стала именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром.

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