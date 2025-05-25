Над Солнцем заметили объект больше Земли, похожий на птицу 9 25.05.2025, 19:03

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Фотофакт.

Ученые сделали снимок из космоса с изображением объекта, похожего на птицу, размеры которого более чем в 10 раз превосходят размер Земли, сообщает пресс-служба Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Снимок был сделан с телескопов LASCO 24 мая в 10:00 по всемирному времени (UTC) или в 14:00 по Минску.

«На изображении как будто бы отчетливо видна «птица» или «летательный аппарат» с тянущимся за ним «пламенным следом». Размер крыла «птицы» около 150 тысяч км», — говорится в сообщении.

Расстояние от Солнца до загадочного объекта составляет около 2 млн км, а его размер «более чем в 10 раз превосходит размер Земли». Ученые также предложили обсудить и с научной точки зрения подобрать объяснения, что же именно могло попасть на полученный снимок.

«В виде исключения допускаются абсолютно любые версии и любые обсуждения, включая инопланетян, плазменную жизнь и теории заговора», — в шутку предложили ученые.

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