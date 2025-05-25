Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге

Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге9
- 25.05.2025, 19:09
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Там также будет Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге. В мероприятии также планирует принять участие президент США Дональд Трамп.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает WNL.
Министр обороны Нидерландов подтвердил, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге 24 июня.
По словам Брекельманса, президент Зеленский также будет присутствовать от имени Украины.
«НАТО смотрит, где в программе Зеленский может иметь хорошее место», - сказал он.
Однако о том, встретятся ли Трамп и Зеленский в Гааге, он пока не решается сказать.