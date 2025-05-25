Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге 9 25.05.2025, 19:09

2,430

Там также будет Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге. В мероприятии также планирует принять участие президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает WNL.

Министр обороны Нидерландов подтвердил, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге 24 июня.

По словам Брекельманса, президент Зеленский также будет присутствовать от имени Украины.

«НАТО смотрит, где в программе Зеленский может иметь хорошее место», - сказал он.

Однако о том, встретятся ли Трамп и Зеленский в Гааге, он пока не решается сказать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com