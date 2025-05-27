«По бункеру Лукашенко может прилететь Taurus» 12 27.05.2025, 13:18

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Как немецкие ракеты изменят ситуацию на фронте.

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль прокомментировал возможную передачу Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.

Немецкий министр заявил, что власти Германии не будут информировать общественность о поставках Украине определенных видов оружия.

Что известно о Taurus? Передаст ли их Германия Украине? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, майору запаса Нацгвардии Украины Алексею Гетьману:

— Taurus — ракета немецкого производства из той же линейки, что и Storm Shadow и Scalp, которые есть у ВСУ от Великобритании и Франции. Разница состоит в том, что у нее более тяжелая боевая часть (более 400 кг, есть разные модификации) и дальность полета более 500 км.

Германия может нам передать где-то 100-150 ракет. Они, скажем так, бронебойные: могут уничтожать укрепленные объекты. Данная ракета пробивает укрепления и уже затем происходит взрыв.

В результате может быть уничтожен либо защищенный центр связи, либо подземный склад, либо центр управления, бункер, где может находиться руководство РФ.

— Передаст ли Германия Taurus Украине?

— Безусловно. Наши европейские партнеры отличаются от сегодняшней американской администрации. Они не делают популистских заявлений, если они сказали, что ограничение снято для дальнобойного оружия, то оно снято. Это не означает, что, мол, в перспективе, как-нибудь обговорим, заключим выгодную сделку.

На сегодняшний день европейские лидеры традиционно (те страны, о которых мы с вами говорим) — это профессиональные политики. Они дорожат своей репутацией и показывать себя в роли популистов или, проще говоря, клоунов, они не хотят. Эту роль они оставили Трампу, пусть играется.

От себя лично хочу сказать: если Трамп так переживает по поводу одежды, дресс-кода, то пусть научится правильно завязывать и носить галстук. Галстук должен быть до ремня.

— Как скажется на ситуации на фронте решение властей Германии?

— Резко ничего не изменится. Это будет 100-150 ракет, также Scalp и Storm Shadow, у которых снято ограничение. Они стреляли меньше чем на 300 км не потому, что не могут дальше лететь, а из-за ограничителей на дальность полета. Думаю, что эти ограничения сняты, они могут лететь дальше.

Тем не менее быстро это на ситуацию на фронте не повлияет. Это системная работа. Уверен, что цели ВСУ в РФ уже обозначены. И в зависимости от того, когда мы получим первую партию ракет, будет подготовлен и нанесен удар по военным объектам РФ не только дронами, но и этими ракетами.

— Как вы считаете, в Кремле испугались заявлений Германии?

— Подчеркну, что наплевать на то, что говорит Песков, Скабеева, да и сам Путин, как они реагируют. Пусть даже головой о стену бьются. Мы в рамках международного права защищаем страну от нападения агрессора и будет делать все, что разрешено международным законодательством: уничтожать военные и военно-промышленные объекты в глубине страны-агрессора.

Если, например, Лукашенко захочет напасть, то как только первый белорусский солдат попробует перейти нашу границу — это будет означать агрессию со стороны Беларуси. Сразу же любой военный и военно-промышленный объект на территории Беларуси становится законной целью Украины.

Если Лукашенко только попробует, то сразу (в тот же день) будет нанесен удар по военно-промышленному потенциалу Беларуси. И ракетами Taurus по бункеру, в котором Лукашенко решит спрятаться.

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