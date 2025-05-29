Ученые: Каждый из нас сейчас путешествует по Вселенной с огромной скоростью 29.05.2025, 17:10

Как такое может быть?

Планета Земля движется относительно каждого другого объекта во Вселенной: через Солнечную систему, нашу галактику и Вселенную в целом. Астрономы после многих десятилетий вычислений, выяснили, с какой скоростью наша планета и мы с ней вместе движемся по космосу, пишет Big Think.

Планета Земля всегда находится в движении. Наша планета непрерывно вращается вокруг своей оси, вращается вокруг Солнца, а вся Солнечная система движется через галактику Млечный Путь, вращаясь вокруг галактического центра.

Наша галактика Млечный Путь движется внутри Местной группы галактик, которая сама движется через межгалактическое пространство. В зависимости от того, относительно чего мы измеряем движение Земли, можно количественно оценить, насколько быстро планета Земля движется через Вселенную.

Как быстро вращается Земля вокруг своей оси?

Поскольку Земля вращается вокруг своей оси, практически каждая точка на поверхности планеты совершает полный оборот менее чем за 24 часа: 23 часа, 56 минут и 4,09 секунды, если точнее.

Вся планета совершает один оборот на 360 градусов за этот промежуток времени, а это означает, что кто-то, находящийся на наибольшем расстоянии от центра Земли, на экваторе движется со скоростью 1676 км/ч. Но чем выше широта, тем медленнее вы движетесь из-за вращения Земли. Кто-то на широте 45° движется со скоростью всего 1183 км/ч, а кто-то на Северном или Южном полюсе вообще не будет двигаться. Он просто совершит оборот, всегда оставаясь на географическом полюсе Земли.

С какой скоростью Земля вращается вокруг Солнца?

Вращение Земли дает самой быстрой точке на поверхности нашей планеты скорость 1676 км/ч, что составляет примерно 0,47 км/с. Но по сравнению со скоростью, с которой Земля вращается вокруг Солнца, наше вращательное движение незначительно.

Эта скорость составляет в среднем 30 км/с, при этом фактическая скорость вращения нашей планеты вокруг Солнца меняется в течение года. Дело в том, что Земля движется от своей ближайшей к Солнцу точки (перигелия) до самой дальней (афелий). В самой быстрой точке Земля движется со скоростью 30,29 км/с, а в самой медленной —29,29 км/с.

Как быстро Солнечная система движется через Млечный Путь?

Солнечная система находится на расстоянии примерно 26 000 световых лет от центра нашей галактики Млечный Путь, и она вращается вокруг этого центра по вытянутой орбите. Чтобы совершить полный оборот вокруг центра Млечного Пути, Солнечной системе необходимо от 220 до 250 млн лет. Предполагается, что скорость движения нашего Солнца, которое тянет за собой все планеты, вокруг центра Млечного Пути составляет где-то 220 км/с.

Но движение планет вокруг Солнца не идеально совпадает с движением Солнца и Солнечной системы через галактику. В то время как Солнечная система вращается примерно в плоскости Млечного, плоскость, в которой планеты вращаются вокруг Солнца, наклонена примерно на 60 градусов относительно нашего движения через галактику. В результате наше совокупное движение на Земле через Млечный Путь может варьироваться от 208 км/с до 237 км/с.

Насколько быстро Млечный Путь движется в пределах Местной группы галактик?

Когда Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, пока вся Солнечная система вращается вокруг центра Млечного Пути, происходят более крупные космические движения. Они происходят в Местной группе галактик, где Млечный Путь является второй по величине из примерно 200 галактик, связанных гравитацией.

Самая большая и массивная галактика в Местной группе — это галактика Андромеды, которая в 2 раза больше Млечного Пути и находится на расстоянии примерно 2,5 млн световых лет от нас. Расчеты учены показывают, что эта галактика движется к Солнцу со скоростью 301 км/с.

Если учесть направление и скорость, с которой Солнце движется через Млечный Путь, можно определить, что Млечный Путь и галактика Андромеды движутся навстречу друг другу со скоростью 109 км/с. Примерно через 4 млрд лет обе галактики столкнутся.

Как быстро Местная группа галактик движется через межгалактическое пространство?

Все массивные объекты в близлежащей Вселенной притягивают нас. Но большая часть гравитационного силы вокруг Местной группы галактик исходит от Сверхскопления Девы, которое притягивает нас к себе со скоростью примерно 300 км/с относительно остального космического движения. Но напротив центра Сверхскопления Девы находится значительно менее плотная область пространства, то есть войд или пустота. Она отталкивает Местную группу также со скоростью примерно 300 км/с.

Силы притяжения и отталкивания направлены в одном направлении, что приводит к чистому движению со скоростью 600 км/с для Местной группы галактик.

Какая скорость движения Земли в космосе?

Если сложить вместе вращение Земли вокруг своей оси, вращение Земли вокруг Солнца, движение Солнца через галактику, движение Млечного Пути и Местной группы, то мы можем получить значение того, насколько быстро мы на самом деле движемся через Вселенную в любой момент времени.

В целом, наше общее движение в космосе составляет примерно 368 км/с.

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