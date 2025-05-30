«У меня просто шок и восхищение!»2
- 30.05.2025, 12:21
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Белорус показал майский урожай картофеля.
Видео белорусского фермера, который собрал картошку уже в мае, набирает обороты в TikTok. Подписчики в недоумении: как так рано да и еще в экстремальных погодных условиях? Так, главной темой обсуждения стал секрет необычно раннего урожая и, конечно, стоимость и где можно купить, пишет «Телеграф».
@chesnoknesvizh
начали копать бульбу!!! 29.05.25. Несвиж!!! чеснок Несвиж!!! минирынок Несвиж!!!♬ оригинальный звук - Чеснок Несвиж
«Как можно было под снегом и морозом вырастить так быстро бульбу?»
Пользователи высказали удивление и восхищение. «В каком месяце вы садили? У нас в Могилевской только взошла!»
Автор, под ником @Чеснок Несвиж, объяснил, что сажал её в начале марта. «Мою с начала апреля до середины мая 4 раза подмораживало и отходила) прорвались!!!» — ответил он на вопросы.
@Augusta: «Как можно было под снегом и морозом вырастить так быстро бульбу? У меня просто шок и восхищение, какая у нас молодежь!!! Просто respect!»
Еще одна пользовательница TikTok, однако, не оценила урожай, скептически заметив: «Быстрее всего будет водянистая, и после варки — серая».
Сам автор на видео рассказал, что картошка уродилась разная, были как крупные клубни, так и «горох». «Этот горох лучше крупной и вкуснее и дешевле» — заметил один из зрителей.
«Сколько будет стоить?»
Оказалось, что урожай не просто для себя — автор планирует продавать картошку на мини-рынке в Несвиже: Зритель под ником @Kurash.Mila задал самые важные вопросы: «Где? Когда? Сколько будет стоить?». На что автор @Чеснок Несвиж ответил: «Мини-рынок Несвиж!!! С 30 мая постараюсь каждый день до обеда. От 3 до 6,5 р».
@chesnoknesvizh
с почином! ранняя картошка! Агро сезон 2025!!! минирынок Несвиж!!!с 30 мая!!!♬ оригинальный звук - Чеснок Несвиж