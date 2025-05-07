Как правильно выбрать мясо для шашлыка, чтобы было сочно и вкусно 7.05.2025, 14:40

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Не все части мясной туши годятся для приготовления блюда.

Лето, природа, шашлык… Многие люди не представляют свой рацион без мяса. А в теплый сезон — без шашлыка: горячего, сочного, мягкого. Приготовление этого блюда начинается с выбора мяса. Здесь все не так просто. «Комсомолка» разобралась, какое мясо лучше подходит для шашлыка и как его выбрать.

Дело в том, что не все части мясной туши годятся для приготовления шашлыка. Более того, даже одна и та же часть туши у животных разных видов отличается по своим характеристикам.

Правильное мясо — правильный шашлык

Но есть и общие правила. Выбирая лучшее мясо для шашлыка, будь то свинина, говядина или баранина, важно, чтобы животное было молодым, мясо имело розовый цвет и в нем присутствовал жирок. То, что оно должно быть свежим и незамороженным, даже не обсуждается.

Свинина

Многие считают, что именно из свинины получается самый сочный и мягкий шашлык. Мясо действительно будет вкусным, если вы купили для шашлыка лучшую часть свинины: шейку или корейку. Можно взять лопатку или вырезку, но эти части туши свиньи не всегда удается приготовить вкусно.

Баранина

Мясоеды знают, насколько вкусным может быть шашлык из мяса молодого барашка. Определить возраст барана можно по ширине ребер — у молодого животного они тонкие. Молодая баранина светлая, жира в ней мало и он белый. Лучшие части баранины для шашлыка: окорок, корейка, вырезка. Баранью шею, в отличие от свиной, мягкой не назовешь — для шашлыка такое мясо не подойдет.

Говядина

Если вы считаете, что говядина жесткая и такое мясо на шашлык не годится, значит, вы никогда не ели правильную говядину. Попробуйте приготовить шашлык из розовой молодой телятины. При этом хорошо откормленной — в мясе должны быть жировые прослойки, то, что называется мраморной говядиной. Для мангала подойдет говяжья вырезка, филе, кострец, лопатка.

Курица

Тем, кто собирается готовить шашлык из курицы, стоит выбрать бедро без кости или голень. Кое-кто любит шашлык из куриных крыльев, но в них много косточек. Опытные кулинары могут приготовить шашлык и из грудки, но она суховата, можно испортить блюдо. У свежей курицы сухая кожа, отсутствует неприятный запах, на тушке не остается вмятин от надавливания.

Где покупать вкусное мясо для шашлыка?

Здесь есть две точки зрения: одни предпочитают рынок, другие — крупные магазины. Что не так с первым вариантом, понятно — мало того, что по рынку придется походить, чтобы выбрать то самое мясо, так еще и нет точного понимания, в каких условиях оно хранилось и откуда сюда попало. К тому же на рынке мясо продается неподготовленное: с пленками и лишним жиром. Поэтому оптимален магазин, причем желательно крупный — в нем больше выбор разного вида мяса и разных частей туши и точно известно, что продукция пришла от проверенных поставщиков и имеются все документы, подтверждающие качество товара. Немаловажными являются условия транспортировки и хранения, что, опять же, строго отлажено в крупных сетях.

Плюсы и минусы замаринованного шашлыка

В магазине можно найти ведерки с уже замаринованным шашлыком. Это удобно: не нужно разделывать мясо, не нужно ждать, пока оно промаринуется — можно сразу готовить. Но есть у такого варианта и минусы. Как правило, упаковка с замаринованным шашлыком не позволяет четко увидеть, что за куски лежат внутри. А аромат маринада не оставляет шанса понять, насколько свежее мясо использовалось для шашлыка. Поэтому вариант с покупкой готовых кусочков для шашлыка неплох, но только в том случае, если вы уверены в их качестве.

В заключении хочется ответить на вопрос: из какого же мяса получается самый вкусный шашлык? А ответа на этот вопрос нет. Все зависит от предпочтений конкретного человека: одним нравится шашлык из свиной шеи, другим — из мраморной говядины, третьи предпочитают бараньи ребрышки гриль, а четвертым подавай курицу. Сколько людей, столько и мнений.

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