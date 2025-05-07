BBC: Что будет дальше между Индией и Пакистаном? 7.05.2025, 17:16

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Эксперты дали ответы на четыре ключевых вопроса.

В ночь на 7 мая Индия нанесла ракетно-авиационные удары по девяти целям на территории Пакистана и в пакистанском Кашмире. Обстрел длилась всего 25 минут, но мир в этот момент затаил дыхание, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Как индийские, так и международные аналитики сходятся во мнение что новая эскалация конфликта возможна. В отличие от ударов 2016 и 2019 годов, в этот раз Индия атаковала не только по линии контроля, но и вглубь Пакистана — в Бахавалпур и Муридке, где, по ее данным, расположены ключевые объекты «Джаиш-е-Мохаммед», «Лашкар-е-Тайба» и «Хизбул Муджахидин». Это уже не ограниченная операция, а стратегический сигнал, что Дели готов к расширенной кампании против группировок, которых считает террористическими.

Может ли ситуация перерасти в более широкий конфликт

«Да, и это пугает», — говорит политолог Кристофер Клэри. По его словам, ответ Пакистана практически неизбежен: «Если они промолчат, это будет сигнал, что Индии можно атаковать без последствий. Военные этого не допустят».

Неизбежен ли теперь ответ Пакистана?

В Исламабаде уже сообщили о 26 погибших и 46 раненых. Правительство заявляет, что будет «решительно отвечать», а армия утверждает, что сбила пять индийских самолетов. Хотя Нью-Дели не подтвердил потери, риторика Пакистана ужесточается. Аналитик Умер Фарук предупреждает: «Общество в шоке. Даже на фоне недоверия к армии после ареста Имрана Хана, идея внешней угрозы снова мобилизует людей».

Смогут ли Индия и Пакистан отойти от пропасти?

История дает надежду. После схожей эскалации в 2019 году обе страны вернулись к переговорам. Тогда Пакистан освободил захваченного пилота Вартхамана, продемонстрировав готовность к деэскалации. Но сегодня ситуация сложнее: дипломатические каналы практически заморожены, взаимные санкции уже введены, а линия контроля охвачена артобстрелами.

«Сейчас, как никогда, многое зависит от того, кто первый отступит — без потери лица», — говорит бывший индийский посол в Пакистане Аджай Бисария. Он называет действия Индии «ударом с прицелом на сдерживание», но подчеркивает, что «теперь все внимание на следующем шаге Исламабада».

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