Путин «проедает» запасы Ким Чен Ына 12.06.2025, 16:59

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На долго ли хватит Россию?

Россия уже растратила военные запасы, которые достались ей от СССР. Теперь Путин «проедает» резервы КНДР.

Такое мнение в интервью сайту Charter97.org высказал руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI», капитан ВМС Украины Павел Лакийчук:

— Если говорить с точки зрения военных факторов, то можно констатировать, что советский запас прочности российская армия фактически растеряла. Возможно, она еще какое-то время сможет поддерживать интенсивность боевых действий на прежнем уровне, но характер войны уже меняется, а вместе с ним — силы и средства.

Уже сейчас говорят, что значительная часть боеприпасов и вооружений у российской армии северокорейского производства. То есть, получается, что российская армия сначала «проела» советские запасы, а сейчас активно «проедает» северокорейские — те самые, которые КНДР накапливала десятилетиями для возможной войны с Южной Кореей. При этом эти запасы тоже довольно старые.

Путин, по мнению Павла Лакийчука, явно пытается привлечь внешние ресурсы:

— Тут можно привести факт участия северокорейских военных, это была хорошая попытка. Я не говорю сейчас о потерях или самом факте их участия в боевых действиях — важен сам факт того, что Путин смог убедить Ким Чен Ына направить определенное количество таких военнослужащих. Если один раз получилось — значит, может получиться и второй.

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