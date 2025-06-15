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Лукашенко заговорил о вреде картошки для фигуры

  • 15.06.2025, 15:51
Лукашенко заговорил о вреде картошки для фигуры

На фоне дефицита картофеля в стране.

Александр Лукашенко предостерег граждан о вреде картофеля для фигуры на фоне дефицита его в стране, передает БелТА.

«Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре», — сказал диктатор во время поездки в Волковысский район.

Он также прокомментировал подорожание картошки в России, указав, что в стране обнаружили «саботаж».

«Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать — крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж», — сказал Лукашенко.

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