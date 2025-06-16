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Жители Италии и Испании протестуют по необычной причине

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  • 16.06.2025, 8:41
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Жители Италии и Испании протестуют по необычной причине
Фото: Pau Venteo/AP

Самые большие митинги — в Барселоне и Венеции.

Демонстрации против неконтролируемого туризма прошли в популярных среди путешественников городах Испании и Италии в воскресенье, 15 июня. Так, около шестисот человек приняли участие в митинге в Барселоне.

Как сообщает «Немецкая волна», собравшиеся скандировали: «Ваш отпуск - мое несчастье» и держали в руках плакаты с надписями: «Массовый туризм убивает город» и «Их жадность губит нас». Некоторые из них также стреляли из водяных пистолетов и клеили на витрины магазинов и отели наклейки «Туристы, убирайтесь домой».

За прошлый год Барселона с населением в 1,6 миллиона человек приняла 26 миллионов туристов, отмечает Reuters.

Протесты с требованиями сократить туристический поток прошли и в других городах южной Европы: в частности, в Малаге, Пальма-де-Майорке, Сан-Себастьяне, Гранаде и на острове Ибица в Испании, а также в Генуе, Палермо, Неаполе, Милане и Венеции в Италии. В последнем городе протестующие хотят не допустить строительства двух новых отелей, которые смогут принимать около 1500 туристов.

В 2025 году расходы на международные поездки в Европе могут вырасти на 11 процентов до 838 млрд долларов США (727 млрд евро), пишет Reuters. Ожидается, что рекордное число туристов примут Франция и Испания.

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