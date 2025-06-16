«Израиль растянул Иран на шпагат» 16.06.2025, 11:49

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Александр Коваленко

Режим аятолл может пасть.

Армия обороны Израиля объявила о завершении масштабной волны авиаударов по Ирану. С пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на иранской территории. Чего удалось достигнуть за это время? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Была остановлена ядерная программа Ирана. На сегодняшний день можно сказать, что все эти старания, которые прилагались Тегераном в вопросе создания ядерного оружия, отброшены не на года, а даже на десятилетия. Поэтому Израиль, конечно же, достиг своей первичной цели.

Помимо всего прочего, можно уже с определенностью говорить, что Иран за эти дни лишился своей ПВО. На сегодняшний день у Ирана нет эшелонированной ПВО, а восстановление утраченных систем также займет десятилетия, поскольку это не простой процесс для подсанкционной страны.

Тем более, что значительная часть средств противовоздушной обороны у Ирана были в том числе и российского производства. А у самой России сейчас и с производством ПВО, и с потребностями в ПВО большие проблемы.

Сейчас идет процесс уничтожения подземных предприятий, подземных заводов по производству баллистических ракет и прочих видов ракетного вооружения в Иране. Думаю, что Израиль достигнет и этой цели со временем. Конечно же, это более сложно, поскольку подземные объекты требуют совсем иного подхода по уничтожению. Скажем так, более длительного, если сравнивать с уничтожением тех же самых объектов ядерной программы.

Также стоит отметить устранение лидеров, которых, казалось бы, можно было бы очень легко заменить замами и так далее, но вместе с этими лидерами и замов стали уничтожать. Глав силовых структур и ученых, которые принимали участие в ядерной программе, заменить которых будет куда сложнее, чем среднестатистического офицера даже высшего ранга. С учеными, которые смогут возрождать или восстанавливать ядерную программу, у Ирана в ближайшее время будут серьезные проблемы.

Ну и, конечно же, сейчас идет речь еще и о нефтегазодобывающей отрасли Ирана. Израиль предупреждал, что если будут ответные удары по территории страны, ЦАХАЛ будет уничтожать и нефтегазодобывающую отрасль. И это мы сейчас также наблюдаем, поэтому я абсолютно не исключаю, что в финале всей этой операции мы увидим Иран не только без ядерной программы и без ученых, на подготовку которых также необходимы десятилетия. Мы увидим еще Иран без ПВО, Иран без баллистического оружия, Иран без военно-промышленного комплекса, который прятался под землю, Иран без нефтеперерабатывающих заводов и вообще отрасли, добывающей энергоресурсы.

— Можно ли говорить о каких-то новшествах в плане ведения войны на примере атак Израиля и ответа Ирана?

— Я могу сказать, что был комплекс всех тех технологий и возможностей, которые предоставляет современный мир для ведения войны. То есть это была не только классическая операция с нанесением ударов по позиционным пунктам ПВО, с применением авиации, либо также ракетного вооружения израильского производства. Это были и удары посредством использования агентурных сетей с территории Ирана, с территории Ирака. Опять-таки, вспоминаем операцию «Паутина» с использованием дешевых дронов по уничтожению более дорогих единиц техники.

То есть здесь в себя впитало все: высокоточные удары по отдельно взятым персоналиям, по их квартирам, командному составу КСИР, ученым и так далее. Это комплексные действия, которые в себя впитали много элементов.

Первый концентрированный удар был направлен в первую очередь на обезоруживание Ирана, чтобы оставить его без возможности прикрывать свое воздушное пространство. И сегодня мы видим, что воздушное пространство Ирана открыто для продолжения операции ВВС ЦАХАЛ.

— Вы уже сказали каким мы можем увидеть Иран в ближайшее время. Это самый вероятный сценарий или есть еще какие-то варианты развития событий?

— Конечно же есть, есть разные сценарии. Одним из них является падение режима аятолл. Я думаю это вполне реалистично, чтобы оппозиция и наследники свергнутого в 70-е годы шаха вернулись к власти, и исламская республика Иран превратилась в светскую республику Иран.

Израиль, скажем так, растянул Иран на шпагат. Израиль сразу предупредил, что если будет ответная реакция, то будет уничтожена не только ядерная программа Ирана, но и вся его нефтедобывающая отрасль. Для Ирана это критично. И он просто не выживет с мертвой нефтедобывающей отраслью.

Но Иран также не мог не ответить, поскольку это было бы унижение, серьезнейшие репутационные потери в регионе. Он бы вообще полностью потерял бы какой-либо статус, поэтому вынужден был все-таки ответить. Дело в том, что отсутствие ответа еще бы привело к внутреннему политическому конфликту радикально настроенной части иранского общества, которые требовали бы мести, кровопролития и так далее.

Действующие власти Ирана вынуждены были ответить, но они не были вынуждены, скажем так, продолжать этот ответ. А они продолжают. И это все ведет к сценарию, когда уже не внутриполитические радикальные слои иранского общества будут как-либо влиять на это все, а как раз будут придавать возможности и силы оппозиционным структурам, оппозиционным ячейкам.

Тем более, что в Иране все-таки с оппозицией полностью не справились, полностью ее искоренить, расстрелять и засадить в тюрьмы не удалось. И определенное сопротивление все же присутствует.

Не исключаю, что эта операция может привести не только ко всем ранее перечисленным последствиям, но и в том числе и к падению режима аятолл.

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