Аль Пачино встретился с Папой Римским в Ватикане 17.06.2025, 10:54

Актера сопровождал продюсер фильма об автомобильной династии.

Ветеран Голливуда Аль Пачино в понедельник, 16 июня, посетил Ватикан, где встретился с недавно избранным Папой Римским Львом XIV. Актера сопровождал итальянский продюсер Андреа Иерволино — продюсер биографической драмы «Братья Мазерати», в которой Пачино играет одну из главных ролей наряду с Энтони Хопкинсом и Энди Гарсией, пишет издание Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

В официальном заявлении Иерволино назвал встречу «глубоко духовным и культурным моментом», основанным на общих ценностях — таких как единство семьи, любовь, сострадание и стремление к общему благу. По его словам, эти идеи лежат в основе как Католической церкви, так и фильма о семье Мазерати.

Иерволино также отметил, что именно эти ценности — взаимное уважение, солидарность и общее видение будущего — определяли путь братьев Мазерати, создавших не только бренд, но и наследие, основанное на сплоченности и инновациях.

Папа Лев XIV, избранный в прошлом месяце, стал первым понтификом из США и первым представителем ордена августинцев, возглавлявшим его до избрания. В 2015 году он также получил перуанское гражданство.

Ранее в июне стало известно, что студия Magenta Light Studios приобрела права на прокат фильма «Maserati: The Brothers» в США. Картина выйдет на более чем 2 000 экранах в США и Канаде, а также в 450 кинотеатрах Италии и Испании.

Аль Пачино исполняет роль Винченцо Ваккаро — важного инвестора и сторонника династии Мазерати.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com