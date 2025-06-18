В окружении Лукашенко началась паника 18.06.2025, 9:16

Чиновники пишут диктатору письма о плачевной ситуации из-за санкций.

После введения санкций в октябре прошлого года для стекольной промышленности закрылся европейский рынок. Это ударило по госкомпаниям — выручать пришлось государству, в том числе за счет налогоплательщиков, выяснило «Зеркало».

Стало известно, сколько денег влили в два стекольных предприятия и какую еще поддержку для них просили чиновники.

29 июня прошлого года Евросоюз ввел очередные санкции против Беларуси. Кроме прочего, они предусматривали с октября 2024-го запрет на поставки в страны ЕС и транзит по его территории стекольной продукции наших предприятий. В результате «Гомельстекло» и «Гродненский стеклозавод» оказались в сложном финансовом положении. Это следует из письма на имя Александра Лукашенко, подписанного от имени первого замминистра архитектуры и строительства Олега Швеца (копии этого документа и указанных далее есть в распоряжении редакции «Зеркала», они датированы ноябрем и декабрем 2024 года).

В обращении к Лукашенко говорится, что «Гомельстекло» оказалось в «крайне тяжелом» финансовом положении. Утверждается, что из-за потери более 40% рынка сбыта (это были страны ЕС) объемы продаж упали в три раза. В результате в прошлом году выручки хватало лишь на критически важные расходы, а задолженность за газ (более 17,3 млн рублей) и кредиты оставались неоплаченными.

«Гродненский стеклозавод», куда входит также национализированное предприятие «Елизово», как следует из письма, отгружали в Европу около 85% продукции (хотя в другом документе, адресованном Минэкономики, указано, что в ЕС и Украину направлялось всего 20−30% выпуска). В итоге компания не могла расплачиваться с поставщиками сырья.

В результате чиновники пытались достучаться до политика, чтобы выбить господдержку для «стабилизации финансового состояния» двух заводов и «минимизации последствий от введенных ЕС санкций».

Что просили у Лукашенко для гомельского завода

Из проекта документа, который направили Лукашенко, следует, что «Гомельстеклу» просили передать из бюджета 47 млн долларов на инвестиционный проект (несмотря на трудное финансовое положение, от модернизации не собирались отказываться). Речь про обмен на акции предприятия, которое и так является государственным. Кроме того, предусмотрена отсрочка и рассрочка по возврату долгов и процентов на 5−10 лет, а также выплата за счет бюджета процентов по долгам.

Эту помощь чиновники просили после того, как заводам уже оказали существенную поддержку. Как следует из других документов, которые оказались в распоряжении «Зеркала», в декабре прошлого года «Белорусская стекольная компания» предоставила «Гомельстеклу» кредит на 24,5 млн рублей. За счет налогоплательщиков заводу обещали в 2025 году компенсировать 11,4 млн рублей. Это траты на морские поставки продукции из российского порта в Турцию.

Какова ситуация с предприятием в Гродно

Не остался без помощи и второй стеклозавод. «Гродненскому стеклозаводу» местный облисполком выделил средства из инновационного фонда для погашения кредита: 6 млн рублей в 2024 году, еще 16 млн собирались в 2025-м. «Белорусская стекольная компания», куда входят оба проблемных предприятия, дала гродненскому кредит на 24,5 млн рублей. Также власти увеличили утилизационный сбор для производителей и импортеров с 270 до 330 рублей за тонну (вероятно, сам гродненский завод от него освободили).

Кроме того, обоим заводам предоставили отсрочку на год по выплатам за газ. А с 2027-го по 2030-й им разрешили платить с рассрочкой. Эта мера была инициирована заместителем премьер-министра Анатолием Сиваком еще в сентябре прошлого года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com