«Я была просто в шоке!» 1 18.06.2025, 9:31

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Лукашисты прислали возмутительное письмо многодетной матери из Барановичей.

На днях жительница Барановичей Кристина открыла почтовый ящик и нашла в нем письмо из местного территориального центра социального обслуживания населения. В нем говорилось, что женщина должна помочь своему отцу привести дом в «пожаробезопасное состояние». Горожанку это сообщение шокировало, так как ее родители были разведены, а папа не платил алименты, пишет «Зеркало».

Об этой ситуации она рассказала в TikTok. А что по закону?

«О принятых мерах просим сообщить»

Кристина — многодетная мама. У нее трое детей. Когда она сама была ребенком, ее родители развелись. Отец в жизни дочери присутствовал, «хоть и не всегда». По ее словам, у папы были проблемы с алкоголем, мама его пожалела и на алименты не подавала.

— И сейчас я с ним общаюсь. Он у меня инвалид по сердцу, — описывает ситуацию женщина. — Он никогда не платил алименты, но иногда где-то что-то покупал, периодически давал деньги.

По ее словам, отец живет в деревне в своем доме. У него печное отопление и проблемы с печкой.

На днях Кристина нашла в почтовом ящике письмо из территориального центра социального обслуживания населения. В нем ей напомнили, что по закону она должна позаботиться о своем отце.

— Территориальный центр Барановичей мне говорит, что в соответствии со ст. 100 Кодекса о браке и семье дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь <…>, — зачитала она. — В этой связи просим вас оказать отцу помощь в приведении жилья в пожаробезопасное состояние, так как это является вопросом обеспечения безопасности. О принятых мерах просим сообщить на наш адрес и по телефону.

— Так вот, мой отец не платил алименты, — продолжила белоруска. — И теперь каким-то боком я должна по закону ему помочь, понимаете?! И еще уведомить об этом. Если честно, когда увидела это письмо, была в шоке. Просто в шоке! Это хорошо, что я еще как-то общаюсь со своим отцом.

Позже в комментариях Кристина отметила, что обиды на отца у нее нет. По ее словам, папа обратился за социальной помощью к чиновникам, а они это «сбросили» на нее.

«Если родитель нетрудоспособный, но у него трехэтажный коттедж, суд не будет взыскивать с детей ничего»

За сутки видео Кристины набрало более 200 тысяч просмотров. У него свыше 1200 комментариев. В части из них пользователи обсуждают и спорят о том, может ли отец требовать финансовой помощи у взрослых сына или дочери, если не платил алименты?

— В ст. 100 Кодекса о браке и семье написано, что совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. Как правило, это происходит добровольно. Если же сын или дочь делать этого не хотят, отец или мать могут обратиться в суд. Здесь рассмотрят их иск, — объясняет адвокат со стажем более 20 лет Светлана Бабинцева. — Однако в законе есть исключения. Они предусмотрены ст. 101 Кодекса о браке и семье. Например, если человек был лишен родительских прав, то он не может ничего требовать от детей.

К исключениям относится также и ряд других ситуаций. Допустим, взрослый вел аморальный образ жизни или жестоко обращался с ребенком. Либо же мать подала на алименты, а отец их не платил, и появилась задолженность.

— Правда, чтобы подтвердить эти обстоятельства, должны быть письменные доказательства либо свидетельские показания. Например, медицинские, и психологические заключения. В этом случае суд может отказать нетрудоспособному родителю и не взыскивать средства на его содержание, — отмечает юрист. — В моей практике были случаи, когда женщины, понимая, что бывший муж не будет выплачивать алименты, специально на них подавали. Делали это, чтобы возникала задолженность, и потом на детей не легла обязанность по содержанию отца.

— Если мать не подавала на алименты, может ли в будущем отец потребовать от сына или дочери его содержать?

— Да. При этом, чтобы сыну или дочери ничего не платить, им придется доказывать, что добровольно отец также никак не участвовал в их воспитании. Сделать это непросто. Ведь родитель всегда может сказать: «Да, алименты не платил, потому что на меня не подавали, но я привозил подарки, оплачивал лагерь, кружки, возил на эти кружки и так далее».

— Подать иск на взрослого сына или дочь родитель может в любом случае или когда для этого есть какие-то особые обстоятельства?

— Первое необходимое условие — нетрудоспособность. Сюда относится — пенсионный возраст, инвалидность любой степени. Если же инвалидность не установлена, но у родителя есть какие-то психические расстройства или тяжелые заболевания, то они тоже могут идти в суд.

Второе — человек не имеет достаточных средств к существованию. Условно говоря, если родитель нетрудоспособный, но у него трехэтажный коттедж и пенсия 3000 рублей, суд не будет взыскивать с детей ничего.

— Все эти дела решаются в суде или мать либо отец могут еще куда-то обратиться?

— Все начинается с того, что родитель (и только он) подает исковое заявление в суд. Госучреждение, естественно, не может ни понуждать кого-то что-то сделать, ни быть истцом в суде. Кстати, письмо из территориального центра, которое получила героиня видео, не имеет силы судебного решения.

— А как быть в случаях, если у человека маленький доход и нет возможности платить родителям. Например, многодетная мать-одиночка. С них ничего не будут высчитывать?

— Да, тогда истцу могут отказать, ведь, определяя размер алиментов, учитывают имущественное положение ответчика.

— Родители имеют право потребовать от детей только деньги или, допустим, попросить сделать ремонт?

— Не встречалась с таким в практике. Законом предусмотрена только плата алиментов, поэтому суд взыскивает деньги. Как родитель обоснует эту сумму — вопрос. Только ли это алименты или какие-то еще необходимые расходы? Тут вне рамок конкретного дела не скажешь.

Понятно, что, например, покупать родителям квартиру дети не обязаны. Но, если те живут в ветхом доме, который не соответствует санитарным нормам, чисто теоретически попробовать взыскать деньги на ремонт можно. Заставить детей своими руками все отремонтировать… Это уже предмет мирового соглашения и конкретного иска, а точнее того, как он будет исполняться. Тут вариантов масса.

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