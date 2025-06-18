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Посольство США в Израиле прекращает работу

  • 18.06.2025, 9:58
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Посольство США в Израиле прекращает работу

Озвучены сроки.

Посольство США в Иерусалиме не будет работать как минимум до 20 июня на фоне ситуации с безопасностью из-за обстрелов Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского дипломатического учреждения в Израиле.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Службы тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто с завтрашнего дня (среда, 18 июня) по пятницу (20 июня). Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве», - сказано в заявлении.

В дипучреждении отметили, что к настоящему моменту не располагают информацией о необходимости в оказании помощи американцам в выезде из Израиля.

«Государственный департамент всегда планирует непредвиденные обстоятельства, чтобы помочь частным лицам в выезде из кризисных зон. Мы оповестим граждан США, если появится дополнительная информация о вариантах выезда», - добавили в посольстве.

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