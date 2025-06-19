Педагог из Бреста назвала три вещи, которые злят учителей в школе 19.06.2025, 11:58

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За них не платят и они напрямую не связаны с образовательной деятельностью.

Репетитор начальных классов из Бреста Анастасия Федорович назвала 3 вещи, которые больше всего «бесят» учителей в школе. Оказалось, что речь идет о вещах, которые напрямую не связаны с образовательной деятельностью и работой с детьми, но которые входят в обязанности учителей в современных белорусских школах, пишет «Телеграф».

Федорович рассказала, что ранее работала в школе, но уволилась и занялась частным репетиторством. Такому решению поспособствовали в том числе и эти 3 вещи, которые, по словам девушки, «бесят учителей в современных белорусских школах»:

всеобуч,

посещение семей,

требования к бумажной документации.

Так, в рамках всеобуча (всеобщего обучения) в Беларуси сотрудники школ (учителя, социальные педагоги и психологи) обходят поголовно все семьи в закрепленном за школой районе, уточняя личные данные о каждом проживающем там ребенке. Делается этого для того, чтобы убедиться в том, что все дети получают образование (в Беларуси 11-летнее школьное образование является обязательным, а родители несут ответственность за посещение детьми школы).

По словам Федорович, на такой учет, который система образования перекладывает на плечи педагогов, может уходить «и неделя, и месяц», за что педагогам полагается отгул или небольшая премия (автор видео назвала сумму в 25 рублей, однако на практике размер премии или иные формы поощрения за эту работу определяет руководство конкретного учебного учреждения).

Кроме того, по словам Федорович, всеобуч, как и подомовой обход семей школьников, которые, как правило, делают классные руководители в начале каждого учебного года для проверки условий проживания учеников, сопряжены с определенными рисками для учителей. Как пояснила учитель, никогда не знаешь, «кто тебе откроет дверь — наркоманы, алкаши и отроют ли тебе вообще». При этом на посещение семей учителям выделяют всего 1 час в неделю, отметила педагог.

В довершение всего отчитываться о проведенной работе педагоги, по словам Федорович, должны в печатном виде. «При этом принтер и бумагу вам никто не предоставляет. Какая-то дилемма», — отметила автор ролика, высказав мнение о том, что «отсутствие этих трех факторов уменьшило бы количество увольнений» в сфере образования.

Зрители в TikTok, где преподаватель выложила свое видеопризнание, по большей части поддержали автора, причем как коллеги по педагогическому цеху, так и родители.

«Всеобуч — боль. Нам ничего не платят за это, типа придумали, что это входит в мои обязанности», — поделилась своим опытом одна из ее коллег.

«Некогда проводить уроки» — Белорусский педагог поделилась в TikTok, почему молодые учителя «массово увольняются» из школ. Коллеги ответили

«36 лет работаю в школе и не понимаю смысла всеобуча, особенно в век информационных технологий», — высказалась другая.

«Я и не учитель, но реально с каждым словом вашим согласна. Учитель — учит… а в итоге, эти обходы, досмотры… типа выявить неблагоприятные условия? Так по ребенку видно, в семье гармония или нет», — написала одна из мам.

Некоторые зрители даже предложили свои альтернативы всеобучу, которые могли бы избавить учителей от этой обязанности.

«Всеобуч существует для того, чтобы отследить всех детей, чтобы не было тех, кто не посещает школу в принципе, никакую. Но в данном случае все списки проживающих есть в ЖЭСах: чтобы разгрузить школы, достаточно внести в жэсовские списки графу место учебы», — предложил один из комментаторов.

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