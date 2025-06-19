«Мальчик сбежал от бабушки»
- 19.06.2025, 16:34
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Шестилетний ребенок был обнаружен один посреди трассы «Брест-Минск».
В милиции рассказали о ребенке, обнаруженном на трассе М-1, сообщает МВД.
Так, очевидцы сообщили в ГАИ о том, что прямо посреди трассы М-1 находится ребенок без взрослых. Незамедлительно на место выбыл экипаж ГАИ.
Мальчика инспекторы обнаружили сидящим на ограждении разделительной полосы скоростной трассы. О себе мальчик не мог ничего сказать из-за его физических особенностей. Но вскоре выяснилось, что шестилетний мальчик сбежал от бабушки, отправившись на прогулку.
- Все завершилось благополучно. Мальчика передали маме, - прокомментировали в МВД.