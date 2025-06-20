ISW: Стратегия Путина может потерпеть крах 1 20.06.2025, 7:57

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При выполнении нескольких условий.

За последний год Западу так и не удалось убедить Путина пересмотреть свою «теорию победы» в Украине. Российский диктатор все еще верит, что его армия выиграет войну на истощение, поддерживая постепенное продвижение вперед вдоль линии фронта.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали риторику Кремля во время Петербургского международного экономического форума.

Ровно год назад во время того же ПМЭФ Путин впервые сформулировал теорию победы. Она заключается в том, что его армия медленно, но постепенно будет продвигаться вперед.

При этом ВС РФ не допустят значимые контрнаступательные операции со стороны ВСУ, и, как итог, Кремль выиграет войну на истощение.

«Теория победы» также заключается и в том, что армия Путина будет продвигаться вперед, неся большие потери, но при этом военные операции будут добиваться постепенного тактического успеха.

Год спустя во время беседы со СМИ в рамках ПМЭФ Путин не изменил своей теории победы. Он заявил, что его армия продвигается вперед по всей линии фронта. На некоторых участках продвижение идет очень медленно, но войска РФ не стоят на месте и не отступают.

Путин заявил, что условия мирного договора для Украины сейчас жестче, чем они были во время переговорного процесса в Стамбуле весной 2022 года. Если Киев не даст добро на новые условия Кремля, то в будущем ситуация станет еще хуже для Украины.

Российский диктатор также заявил, что Кремль готов достичь своих целей военным путем, если дипломатия не сработает.

Многие чиновники Кремля также подхватили «теорию победы» Путина, немного ее перефразировав на свой лад. Так вчера Дмитрий Песков одному из пропагандистских ресурсов заявил, что дипломатия сегодня не работает и поэтому продолжаются боевые действия. Песков заявил, что время на стороне России, а Москва не отступит от своих первоначальных требований по Украине.

«Теория победы» Путина также включает в себя готовность Запада отказаться от Украины. Кроме того, она предполагает, что российские войска смогут использовать свои преимущества в живой силе и технике, чтобы сокрушить украинские силы, что украинские войска не смогут освободить какую-либо оперативно или стратегически важную территорию, которую захватят российские войска.

В ISW продолжают оценивать, что в среднесрочной перспективе Россия столкнется с рядом проблем в своей экономике и оборонно-промышленной базе, которые будут препятствовать способности России вести длительную войну в Украине.

Продолжающийся рост цен на нефть после израильских ударов по Ирану может увеличить доходы России от продажи нефти и улучшить способность России вести военные действия, но только в том случае, если цена на нефть останется высокой и если российская нефть не попадет под дополнительные международные санкции.

Увеличение западной военной помощи и экономических инструментов может позволить украинским силам поддерживать давление на поле боя и усугублять экономические проблемы России, используя ее слабости для достижения сильной позиции на переговорах для Украины и Запада и получения критических уступок от РФ, чтобы добиться прочного и справедливого окончания войны.

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