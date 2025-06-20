Беларусь стала лидером в ЕАЭС по росту цен на продовольственные товары
- 20.06.2025, 13:02
Инфляция разгоняется.
В мае 2025 года в Беларуси зафиксировано наибольшее в Евразийском экономическом союзе подорожание продовольственных товаров, следует из проведенного «Позіркам» анализа данных Евразийской экономической комиссии.
В целом по союзу продукты питания в мае подорожали на 0,4% (с начала года — на 4,8%, в годовом измерении — на 11,9%): в Беларуси — на 1,2% (+5,5% и +9,6%), Казахстане и Кыргызстане — на 0,9% (+6,7% и 9,6%, а также +4,6% и +9,9% соответственно), Армении — на 0,5% (+5,4% и +7,2%), России — на 0,3% (+4,5% и +12,5%).