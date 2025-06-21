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Израиль ликвидировал иранского командира, ответственного за запуск дронов

  • 21.06.2025, 8:07
  • 1,298
Израиль ликвидировал иранского командира, ответственного за запуск дронов

ЦАХАЛ раскрыл подробности.

Армия обороны Израиля 20 июня ликвидировала командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственного за запуски беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

«Вчера ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», - сообщили израильские военные.

По данным ЦАХАЛа, Джудаки организовал запусков дронов в сторону Государства Израиль из района Ахваз на юго-западе Ирана.

«Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях после ликвидации командующего ВВС КСИР Тахера Фура 13 июня 2025 года», - добавили в ЦАХАЛе.

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