Израиль ликвидировал иранского командира, ответственного за запуск дронов
- 21.06.2025, 8:07
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ЦАХАЛ раскрыл подробности.
Армия обороны Израиля 20 июня ликвидировала командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственного за запуски беспилотников.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
«Вчера ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», - сообщили израильские военные.
По данным ЦАХАЛа, Джудаки организовал запусков дронов в сторону Государства Израиль из района Ахваз на юго-западе Ирана.
«Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях после ликвидации командующего ВВС КСИР Тахера Фура 13 июня 2025 года», - добавили в ЦАХАЛе.