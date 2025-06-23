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Литва обнаружила и внесла в национальный санкционный список еще одну компанию Шакутина

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  • 23.06.2025, 8:20
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Литва обнаружила и внесла в национальный санкционный список еще одну компанию Шакутина
Александр Шакутин

Черный список может расшириться.

В чем интересы Минска и Вильнюса в этом году сходятся, так это в «додавливании» Александра Шакутина. В апреле власти Беларуси отобрали у него холдинг «Амкодор», а недавно власти Литвы внесли еще одну компанию опального бизнесмена в национальный санкционный список.

Как узнал портал «Белорусы и рынок», речь идет о компании Ignatik, созданной в 2012 году Александром Шакутиным и его партнером Игорем Субботиным. Ее обнаружила Служба по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литовской Республики (FТTN).

От этого решения Шакутину и Субботину, правда, ни холодно ни жарко: Ignatik, видом деятельности которой является купля-продажа недвижимости, остановила деятельность в 2021 году и в последние годы генерировала убытки в пределах 20 тыс. евро в год.

Ignatik – это четвертый бизнес Александра Шакутина в национальном санкционном списке Литвы. Александр Шакутин стал одним из первых белорусских бизнесменов, на личном уровне угодившем в санкционный список Евросоюза. Это произошло в 2020 году. И тогда же литовские власти включили в список FТTN активы бизнесмена на территории страны - компании Amkodor Baltic, Em industry и Em system. В Em system участвует и Игорь Субботин, который с декабря 2024 года тоже находится в «личном» черном списке Брюсселя.

Всего на сегодняшний день в списке FТTN 17 белорусских и российских компаний. Беларусь также «представляют» в нем бывшие дистрибьюторы Белорусского металлургического и Минского тракторного заводов - Prekybos namai BMZ-Baltija и MTZ Traktorius.

Но, судя по всему, список может расшириться. Буквально на прошлой неделе Сейм Литвы одобрил поправки в законодательство, позволяющие вводить национальные экономические санкции против России и Беларуси, аналогичные применяемым ЕС.

Согласно им, правительство Литвы может ввести два вида санкций: замораживание активов и секторальные, то есть экономические ограничения.

«В обоих случаях списки лиц и компаний, подпадающих под санкции, будут сформированы кабинетом министров», - говорится в сообщении. Эта мера, как сообщается, необходима, если санкции ЕС, срок действия которых истекает 31 июля текущего года, не будут продлены, к примеру, из-за возможного вето со стороны Венгрии.

Что до Шакутина, то получается, что единственной страной, в которой у него есть активы и которая не вводит против него санкции и не национализирует имущество, стала Россия.

И активы эти весьма приличны. Шакутин лишился акций в холдинге «Амкодор», который передан под управление БелАЗа, но не своих долей в сети дистрибьюционных компаний и заводов на территории России.

На сегодняшний день там ему принадлежат, как посмотрел портал «Белорусы и рынок», по 50% в заводах «Амкодор-Онего» и «Амкодор-Алга» и 23% - в «Амкодор-Агидель». Также он и его семья контролируют около 10 торговых компаний, среди которых «Амкодор-Спамаш», «Амкодор-Центр», «Амкодор-Бел», «Амкодор-Юг» и др.

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