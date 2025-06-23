Для рынка труда лукашисты хотят ввести изменения 23.06.2025, 11:03

Они понравятся не всем.

«Федерация профсоюзов» предлагает расширить практику предоставления бонусов работникам, которые «ведут здоровый образ жизни». Эта инициатива была озвучена на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

«Только за прошлый год более 700 тыс. человек приняли участие в различных спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами, — привел статистику глава «Федерации профсоюзов» Юрий Сенько и добавил: — Порядка 20% колдоговоров еще не содержат меры морального и материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом».

Правительство, профсоюзы и наниматели «договорились содействовать расширению практики включения в колдоговоры норм, направленных на повышение личной заинтересованности каждого работника в здоровом образе жизни».

Среди вариантов стимулирования работников предлагают ввести дополнительные выплаты тем, кто не болел в течение года, а также тем, кто отказался от курения.

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