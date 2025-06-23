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Для рынка труда лукашисты хотят ввести изменения

  • 23.06.2025, 11:03
Для рынка труда лукашисты хотят ввести изменения

Они понравятся не всем.

«Федерация профсоюзов» предлагает расширить практику предоставления бонусов работникам, которые «ведут здоровый образ жизни». Эта инициатива была озвучена на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

«Только за прошлый год более 700 тыс. человек приняли участие в различных спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами, — привел статистику глава «Федерации профсоюзов» Юрий Сенько и добавил: — Порядка 20% колдоговоров еще не содержат меры морального и материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом».

Правительство, профсоюзы и наниматели «договорились содействовать расширению практики включения в колдоговоры норм, направленных на повышение личной заинтересованности каждого работника в здоровом образе жизни».

Среди вариантов стимулирования работников предлагают ввести дополнительные выплаты тем, кто не болел в течение года, а также тем, кто отказался от курения.

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