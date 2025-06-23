Для рынка труда лукашисты хотят ввести изменения
- 23.06.2025, 11:03
Они понравятся не всем.
«Федерация профсоюзов» предлагает расширить практику предоставления бонусов работникам, которые «ведут здоровый образ жизни». Эта инициатива была озвучена на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.
«Только за прошлый год более 700 тыс. человек приняли участие в различных спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами, — привел статистику глава «Федерации профсоюзов» Юрий Сенько и добавил: — Порядка 20% колдоговоров еще не содержат меры морального и материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом».
Правительство, профсоюзы и наниматели «договорились содействовать расширению практики включения в колдоговоры норм, направленных на повышение личной заинтересованности каждого работника в здоровом образе жизни».
Среди вариантов стимулирования работников предлагают ввести дополнительные выплаты тем, кто не болел в течение года, а также тем, кто отказался от курения.