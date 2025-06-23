Пентагон: В результате атаки Ирана на авиабазу США в Катаре жертв нет 23.06.2025, 21:39

Ранее сообщалось, что Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу.

В результате атаки Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре жертв нет, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

«На данный момент нет сообщений о жертвах среди американцев. Мы внимательно следим за развитием ситуации», — сказали в Пентагоне.

Ранее NYT со ссылкой на иранские источники сообщила, что Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери. Собеседники издания пояснили, что Тегерану было важно нанести ответный удар по объектам США, но в то же время оставить всем сторонам пространство для маневра и сохранить возможность для деэскалации.

Иран действовал схожим образом в январе 2020 года, когда предупредил Багдад о намерении атаковать американскую базу в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, рассказали источники The New York Times.

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