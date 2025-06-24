В космос впервые запустили квантовый спутник-компьютер 1 24.06.2025, 13:42

иллюстративное фото

Он откроет возможности для исследований климата, квантовой физики и наблюдения за Землёй.

Исследователи видят широкий спектр применения такого компьютера, включая мониторинг климата и даже фундаментальные квантовые исследования.

В космос впервые запустили фотонный квантовый компьютер – это прорывной шаг в развитии квантовых технологий. Он будет работать на высоте около 550 км над Землёй, пишет Interesting Engineering.

Запуск был частью миссии SpaceX Transporter 14, которая также переносила 70 полезных грузов, включая микроспутники, кубсаты и возвращаемые капсулы. Но среди всего этого груза именно мини-компьютер привлёк внимание научного сообщества – он может революционизировать обработку данных в космосе и наблюдение за Землёй.

Ожидается, что спутник начнёт передавать результаты примерно через неделю после выхода на орбиту. «Теперь у нас есть ноу-хау для проведения дальнейших экспериментов в космосе, будь то фундаментальная квантовая физика или практическое применение», – отметил руководитель группы Филипп Вальтер из Венского университета.

Основное преимущество развертывания квантового компьютера в космосе заключается в его способности выполнять «периферийные вычисления». То есть информация, собранная спутником, например, об обнаружении лесных пожаров, может быть обработана на борту, что устраняет необходимость отправки необработанных данных обратно на Землю. Этот процесс снижает энергопотребление и улучшает время реагирования.

Квантовые компьютеры также превосходно справляются с задачами, бросающими вызов классическим системам. Используя оптические системы на основе света, процессор выполняет операции, используя физические принципы интерференции и дифракции. Это позволяет ему особенно эффективно выполнять сложные вычисления, например, преобразование Фурье или свёртку.

«Наши результаты могут внести вклад в дальнейшее развитие квантового оборудования для коммерческих и научных применений, например, в сферах наблюдения за Землёй, климатических исследований и связи», – добавил Вальтер.

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