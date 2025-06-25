«Мы с вами до конца»: Трамп подтвердил приверженность США 5-й статье устава НАТО 7 25.06.2025, 12:04

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Принцип коллективной обороны незыблем.

Соединенные Штаты Америки остаются приверженными принципу коллективной обороны в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The Guardian.

На вопрос о своей приверженности статье 5 устава НАТО Трамп ответил: «Мы с ними до конца».

В своем выступлении на саммите НАТО в Гааге Трамп отметил важность плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП.

«Я просил их поднять ставку до 5% в течение нескольких лет , и они подняли ее до 5%, это большой [скачок] по сравнению с 2%. И многие даже не платили 2%, так что я думаю, что это будет очень большой новостью», - сказал он.

По его мнению, «с 5% европейцы и канадцы сравняют свои расходы на оборону с Соединенными Штатами». (На самом деле США тратят меньше 4%, - ред.).

«Так что дело не в том, что американские налогоплательщики платят больше; дело в том, что европейцы и канадцы платят больше», - добавил Трамп.

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