Лукашенко «динамит» президент Мозамбика 2 25.06.2025, 12:29

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Даниэл Шапу

Фото: Reuters

Диктатор зовет его в Беларусь три года подряд.

Лукашенко подтвердил готовность принять президента Мозамбика Даниэла Франсишку Шапу в Минске или посетить Мапуту с официальным визитом для «предметных переговоров по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня».

Три года подряд в соответствующем поздравлении Лукашенко зовет руководителя Мозамбика в Минск. Ранее он дважды безрезультатно приглашал Филипе Жасинту Ньюси, который ранее занимал пост президента этой африканской страны, заметил «Позiрк».

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