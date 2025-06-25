закрыть
25 июня 2025, среда, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко «динамит» президент Мозамбика

2
  • 25.06.2025, 12:29
  • 1,112
Лукашенко «динамит» президент Мозамбика
Даниэл Шапу
Фото: Reuters

Диктатор зовет его в Беларусь три года подряд.

Лукашенко подтвердил готовность принять президента Мозамбика Даниэла Франсишку Шапу в Минске или посетить Мапуту с официальным визитом для «предметных переговоров по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня».

Три года подряд в соответствующем поздравлении Лукашенко зовет руководителя Мозамбика в Минск. Ранее он дважды безрезультатно приглашал Филипе Жасинту Ньюси, который ранее занимал пост президента этой африканской страны, заметил «Позiрк».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина