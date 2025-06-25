Лукашенко «динамит» президент Мозамбика

Лукашенко «динамит» президент Мозамбика2
- 25.06.2025, 12:29
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Диктатор зовет его в Беларусь три года подряд.
Лукашенко подтвердил готовность принять президента Мозамбика Даниэла Франсишку Шапу в Минске или посетить Мапуту с официальным визитом для «предметных переговоров по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня».
Три года подряд в соответствующем поздравлении Лукашенко зовет руководителя Мозамбика в Минск. Ранее он дважды безрезультатно приглашал Филипе Жасинту Ньюси, который ранее занимал пост президента этой африканской страны, заметил «Позiрк».