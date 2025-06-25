Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО 25.06.2025, 16:56

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Встреча продлилась более 40 мин.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО, который проходит сегодня в Нидерландах. Об этом сообщает собственный корреспондент unian.net в Гааге. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Это первые переговоры лидеров за последние 2 месяца. В прошлый раз Зеленский виделся с Трампом в Ватикане, в апреле этого года. Оба ездили туда на похороны Папы Римского Франциска.

Их встреча на саммите G7 в Канаде ранее в июне так и не состоялась из-за досрочного отъезда Трампа на фоне обострения на Ближнем Востоке.

По данным корреспондента украинского издания, встреча Зеленского и Трампа продлилась больше 40 минут. По ее итогам прессу не допустили к лидерам и никаких заявлений сделано не было.

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