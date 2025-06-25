закрыть
25 июня 2025, среда, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО

  • 25.06.2025, 16:56
  • 2,502
Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО

Встреча продлилась более 40 мин.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО, который проходит сегодня в Нидерландах. Об этом сообщает собственный корреспондент unian.net в Гааге. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Это первые переговоры лидеров за последние 2 месяца. В прошлый раз Зеленский виделся с Трампом в Ватикане, в апреле этого года. Оба ездили туда на похороны Папы Римского Франциска.

Их встреча на саммите G7 в Канаде ранее в июне так и не состоялась из-за досрочного отъезда Трампа на фоне обострения на Ближнем Востоке.

По данным корреспондента украинского издания, встреча Зеленского и Трампа продлилась больше 40 минут. По ее итогам прессу не допустили к лидерам и никаких заявлений сделано не было.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина