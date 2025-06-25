На рынке в Минске голубь-гурман клевал «золотую» голубику

На рынке Западный в Минске заметили голубя-гурмана, который клевал дорогую голубику. Видео инцидента опубликовал 25 июня «Смартпресс».
Птица выбрала самый дорогой товар на прилавке. За килограмм голубики, которую клевал голубь, просили 50 рублей. Более дешевую клубнику птица не тронула, как и смородину, которую продавали по 17 рублей за кило.
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