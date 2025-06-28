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В Бресте образовалась пробка из-за необычной причины на дороге

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  • 28.06.2025, 10:58
  • 3,364
В Бресте образовалась пробка из-за необычной причины на дороге

Человечность как она есть.

В центре Бреста образовалась пробка из-за выбежавшего на дорогу котенка. Видео спасения питомца водителями опубликовала в TikTok жительница города.

В пятницу, 27 июля, в Бресте на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов на проезжую часть выбежал котенок. В итоге на дороге образовалась пробка пока водители проводили спасательную операцию. Одна из пользовательниц TikTok, снявшая случившееся на видео, рассказала, что в итоге все разрешилось хорошо.

— Водитель троллейбуса принял ситуацию, решил не ехать, и котенок остался жив! — написала она в комментарии к ролику. — Водитель машины (стоявшей рядом. — Прим.ред.) забрал его себе, вся семья уехала домой с котенком.

Ролик вызвал интерес других пользвователей TikTok. Его уже прокомментировали более двух тысяч человек. Вот некоторые из мнений:

Человечность есть.

Пока есть такие люди, этот мир небезнадежен.

Я так тоже за одним бегал по дороге. В итоге уже год у меня живет.

@fish_ik Я была обязана это выложить!💔 Мужчины-герои увидев под чужой машиной котенка создали пробку и пытались спасти это чудо! Котенок убежал под троллейбус, думала что все таки не смогут достать, но т.к. водитель троллейбуса тоже принял ситуацию, решил не ехать и котенок остался жив! Водитель машины забрал его себе в машину, вся семья уехала домой с котёнком🥹 #брест #доброта #люди #котенок #сос #ВэтотДень #тренд #хештегидлярекомендаций #recommendations #популярность #тикток #жизнь ♬ Look after you - 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨𝐬

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