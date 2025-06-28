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Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

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  • 28.06.2025, 12:54
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Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Стало известно, кто в нее вошел.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №434 от 27 июня.

Согласно документу, президент Украины утвердил в персональном составе Ставки командующего объединенных сил ВСУ Михаила Драпатого.

Также, согласно указу, в персональный состав Ставки вошли первый заместитель министра обороны Сергей Боев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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