Как почистить гнездо зарядки смартфона в домашних условиях 29.06.2025, 12:07

Простой способ.

В наше время практически у каждого есть смартфон, а иногда - и сразу несколько. При его эксплуатации иногда возникают поломки разной сложности или же проблемы немного другого характера: засорения разъемов и тому подобное. О том, как почистить гнездо зарядки телефона самостоятельно - рассказывает unian.net.

Почему засоряется гнездо зарядки - простое объяснение

Если пользоваться телефоном достаточно длительное время, особенно в тех случаях, когда он часто бывает в пыльных местах или помещениях, его гнездо для зарядки (и не только) с большой долей вероятности засорится. Также это может произойти при неаккуратном обращении с устройством, если его уронить на землю или песок. При этом не обязательно сразу идти к мастеру, ведь существует простой способ, как почистить гнездо телефона в домашних условиях. Таким образом вы сохраните свое время и деньги.

Как почистить гнездо телефона - пошаговая инструкция

Важно отметить то, что если ваш смартфон перестал подзаряжаться, или же не активируется функция быстрой зарядки при подключении шнура, то это не обязательно говорит о поломке. Стоит посмотреть на соответствующе гнездо в устройстве - там может быть много пыли или грязи. Опишем, как почистить гнездо зарядки пошагово:

В обязательном порядке нужно выключить устройство перед тем, как почистить гнездо зарядки Type-C или другого типа. Если этого не сделать, то можно его повредить.

С помощью простой зубочистки удалите крупные частицы грязи из разъёма, если там такие есть.

Затем намотайте на нее немного ваты, как на палочках для чистки ушей. Смочив ее изопропиловым спиртом, нужно аккуратно протереть контакты внутри гнезда.

Дайте разъему высохнуть и потом проверьте, заряжается ли телефон. Если нет - то тогда, скорее всего, нужно обращаться к мастеру, ведь проблема может быть куда серьезнее.

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