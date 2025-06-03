В Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом

В Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом7
- 3.06.2025, 13:43
- 3,352
Ситуация особенно обострилась в последние сутки.
Жители различных городов Беларуси столкнулись с масштабными проблемами в работе интернета. По сообщениям пользователей в соцсетях, как мобильный, так и домашний доступ к сети через оператора А1 стал крайне нестабильным. Ситуация особенно обострилась в последние сутки.
В соцсетях граждане рассказывают, что практически все веб-сайты либо совсем не открываются, либо загружаются с большой задержкой. Даже популярные мессенджеры и социальные платформы работают с перебоями, что создает значительные неудобства.
Связаться с техподдержкой А1 по телефону не представляется возможным — линия постоянно занята или недоступна. Онлайн-чат также не приносит результата: обращения остаются без ответа. Единственным подтверждением проблемы стал ответ виртуального помощника компании, который констатировал наличие технических сбоев в предоставлении услуг интернета и IPTV.
Некоторые пользователи отметили, что из-за отсутствия стабильного интернета они не смогли вовремя выполнить рабочие задачи, принять участие в онлайн-встречах или связаться с близкими.
Тем не менее, стоит отметить, что ранее операторы «Белтелеком» и «Деловая сеть» официально предупреждали о проведении сегодня плановых технических работ в Гродненской области, а оператор А1 — в Минске. Возможно, эти мероприятия связаны с текущими перебоями в доступе к интернету у ряда пользователей.