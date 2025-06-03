Bloomberg: Temu и Shein стремятся покорить Европу, но для Китая 3.06.2025, 14:15

Однако рынок США остается приоритетом.

После введения президентом США Дональдом Трампом высоких тарифов на китайский импорт китайские компании, включая крупнейшие онлайн-платформы Temu и Shein, начали активный поиск альтернативных рынков в Европе и Австралии, пишет Bloomberg.

Для этих компаний американский рынок все еще занимает примерно 70% от общего объема продаж, и несмотря на возникающие риски, США остается для них главным направлением бизнеса.

Тарифы, а также отмена льготы на импорт мелких посылок (de minimis), сделали поставки в США значительно дороже. Это привело к росту цен на товары на платформах Shein и Temu более чем на 20%, что сказалось на снижении их продаж в США на 16-19% в первые месяцы 2025 года.

В попытке привлечь европейских покупателей платформы резко увеличили рекламные бюджеты: рекламная активность Temu в Европе выросла в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Платформы субсидируют доставку и частично компенсируют стоимость заказов. Однако китайские продавцы пока осторожно выходят на европейский рынок из-за его высокой фрагментированности, сложностей с налогами (например, НДС в каждой стране), необходимостью переводить инструкции на несколько языков и строгих стандартов безопасности.

Европейские регуляторы ужесточили контроль над товарами из Китая: проверки выявили опасные лазерные указки и игрушки с токсичными веществами. ЕС рассматривает введение новых правил, включая цифровые паспорта товаров и сборы с платформ, чтобы защитить потребителей и создать равные условия для местных производителей.

В то же время китайские компании продолжают инвестировать в американский рынок, где у них уже сформированы эффективные цепочки поставок и глубокое понимание потребительских предпочтений.

Эксперты считают, что если тарифы в США снова превысят 54%, многие китайские компании будут вынуждены полностью переключиться на Европу и другие рынки.

Китай активно расширяет присутствие в Европе, но США остается для него слишком крупным и важным рынком, чтобы уходить с него сейчас. Европа пока воспринимается скорее как запасной вариант и долгосрочная перспектива развития.

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